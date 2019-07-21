朱立倫爆料：四年前找沈春華當副手、不分區立委都遭拒絕

▲朱立倫接受沈春華專訪 。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫21日晚間接受資深主持人沈春華專訪，節目中他當場爆料，四年前參選總統時邀請沈春華做副手或是不分區立委，卻都遭到拒絕。

朱立倫在節目中表示，他2016年邀請沈春華做副手或是不分區立委，都被拒絕；沈春華苦笑回應，她還是志在媒體，對於這個爆料她心裡一點防備都沒有、「臉上四條線」，但朱立倫也說，未來不要一直聊2016大選，歷史會還他清白跟公道。

對於兩次參選總統之路都不順利，朱坦言，四年前那一局是「一定不順利」，選前最後89天他都不認為自己會贏，在此之前，甚至連副手都找不到，因為大家心知肚明「這局穩輸」，紛紛拒絕。

針對此次初選落敗，朱立倫說，聽到結果的第一秒覺得「輕鬆了」，第二秒覺得「有點失落」因為努力的這麼久，民眾為什麼不支持他，但當候選人的包袱是很重的，他可以體會高雄市長韓國瑜此刻的壓力。

另外，對於九二共識的問題，朱立倫強調，民主價值是中華民國的根，台灣一定要堅持民主，「香港爆發反送中事件就是違反民主，國民黨就是要堅持中華民國基本的立場」，中華民國是國民黨創建的，任何人傷害民主，國民黨都要反對；他也建議，韓國瑜在兩岸立場上，應該將論述說得更清楚，他表示自己也會給韓國瑜建議，盡力為他輔選，「這是國民黨員應盡的責任」。