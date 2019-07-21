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朱立倫：若郭台銘脫黨 國民黨現在就可以打包！

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▲▼郭台銘、韓國瑜、王金平。（圖／記者李毓康、林敬旻、季相儒攝）

▲郭台銘、韓國瑜、王金平。（圖／記者李毓康、林敬旻、季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫21日晚間接受沈春華專訪，對於外界頻傳鴻海創辦人郭台銘仍有脫黨可能，朱立倫表示，如果郭台銘真的要脫黨，「國民黨現在就可以打包了！」。

郭台銘在初選公佈成果後，第一時間選擇帶夫人到日本沉澱心情，至今尚未返台，前立法院長王金平下午透露郭董此刻在夏威夷；對於郭日前則拜會日台交流協會會長大橋光夫、軟銀創辦人孫正義，更在臉書上續談國家政策，外界認為仍有脫黨或結盟參選的可能性，但除了幕僚多次否認，黨主席吳敦義也提醒不應脫黨。

郭台銘幕僚指出，因仍有未完成的工作要處理，競選團隊暫時不會解散，但郭台銘下一步動作及所有後續規劃，都要等他回國後才會明朗。

對此，朱立倫說，若郭台銘堅持參選，國民黨現在就可以打包了，藍軍如果分裂了，民進黨就是以好整以暇、以逸待勞的姿態選舉。對於台北市長柯文哲若參選，國民黨若是表面的團結，就給予柯文哲很大的空間，就會造成藍營傷害，國民黨若是真團結，柯文哲若出來選，因為選票被兩邊稀釋，一定是第三。

另外，朱立倫認為，韓國瑜身為藍軍候選人，應該將兩岸論述說得更清楚也是工作之一，表示自己也會給韓國瑜建議，盡力為他輔選，「這是國民黨員應盡的責任」。

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關鍵字：朱立倫,韓國瑜,郭台銘,國民黨,2020總統大選

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