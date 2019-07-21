爭國會龍頭？朱立倫首出面駁斥：國民黨就是有這樣的人「喜歡背後插刀」

▲朱立倫專訪 。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫21日晚間接受沈春華專訪，對於日前被傳參加初選只是為了爭取國會龍頭，他首次重話批評，國民黨的文化真的很糟糕，就是有人喜歡背後插刀。

對於是否考慮做副手，朱立倫強調眼前有兩件事情要做，一、立委選舉一定會為幫忙輔選。二、快樂做自己。針對爭取國會龍頭的傳言，他重話批評，國民黨的文化真的很糟糕、很惡質，團結是最重要的，不要聽到一點消息就在背後損同志，他完全沒有要爭位子的想法。

他喊話，千萬不要再消費他，「但這就是國民黨」，這麼大的政黨裡就是有這樣的人，現在會這樣就是因為這種事情，他也說「我不會這麼二百五」，不會因為被傳這樣的消息，就不願意輔選立委。

針對韓國瑜的副手人選應有的條件，朱立倫開玩笑表示「一定要佳芬（加分）」，他說，韓國瑜自己會想，但關鍵重點不是副手而是整合藍軍，避免發生外傳的各種結盟動作，並強調國民黨如果會這麼笨現在就在談「分贓」、「搶位子」，就是讓國民黨沈淪、被選民唾棄。

針對此次初選敗選，朱立倫說，聽到結果的第一秒覺得「輕鬆了」，第二秒覺得「有點失落」，因為他跟團隊努力的這麼久，民眾為什麼不支持他，但朱立倫也認為自己盡力了，要面對、接受這個結果，況且候選人的包袱是很重的，他可以體會高雄市長韓國瑜此刻的壓力；他也強調，選的時候全力以赴、輸的時候就要認輸。

朱立倫表示，在「政治綜藝化」與「做自己」之間他願意做自己，這就是選擇，若隨波逐流、改變自己，「為了選舉變成不像朱立倫的朱立倫」，不是他要的，也學不來，例如讓他搞笑就是變成出糗。

朱立倫也表示，15日與韓國瑜見面，只是老朋友聊天，當時他首先恭喜韓國瑜勝出，並建議韓盡快、鍥而不捨的拜會郭台銘，除了郭台銘以外，也依國民黨傳統一一拜會黨內大老，再也可透過前主席連戰協助整合。

朱立倫加碼爆料，與韓國瑜會面當天請他吃三明治，韓國瑜開玩笑說出「老婆不在旁邊東西都很好吃」，兩人因此大笑！