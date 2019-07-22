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民進黨搶攻華府恐已釀「韓黑式誤解」　他：韓國瑜訪美時機必須精確

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▲高雄市長韓國瑜出席中職無人出局30周年特展。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

據了解，高雄市長韓國瑜幕僚近日開始規劃前往美國拜會，立委童惠珍與美國僑界關係良好，將會協助安排行程；依過去案例，總統候選人訪美最佳時機約在9月中旬到10月之間，推測韓國瑜可能於9月24高雄市議會開議前去一趟。

韓國瑜初選勝出後承諾仍會以市政為重，因此訪美可能僅以「輕行程」為主，安排智庫演說並走訪重點城市與當地僑胞、州眾議員、國會議員餐會等。

另外，據透露，韓國瑜夫人李佳芬將在8月2日到8月4日率先前往美國，出席全美台灣同鄉聯誼會第42屆年會與北美僑胞見面，將舉辦於舊金山Hilton San Francisco Airport Bay Front，這屆年會以「拚經濟、國家安全、人民有錢」為主題，立委江啟臣、陳宜民、童惠珍將會陪同。

對於韓國瑜訪美相關建議，全美台灣同鄉聯誼會前會長吳程遠表示，在美中台三邊等距關係失衡的情況下，代表國民黨角逐2020總統的韓國瑜應著手安排訪美行程。有別於上回訪美時與智庫交流及訪問的蜻蜓點水，韓國瑜在與美國關係的經營上，將需要對美台事務熟悉的人士從旁協助。

他指出，民進黨在美國華府擁有充沛的智庫資源以及綠營遊說組織的金援，意味著美方若藉由這些管道想解韓國瑜，恐怕已產生「韓黑式的誤解」；距離大選只剩不到半年時間，韓國瑜訪美的動機與時機都必須精確，韓流對旅外華人的影響力遠超出美方的想像，卻未必了解韓國瑜若當選總統，兩岸關係的走向。

吳程遠說，訪美的時間，介於9月中至10月初之間最為恰當，除了給予韓國瑜團隊足夠時間，定調對美政策及國際立場外，屆時海外支持韓國瑜的組織都已成形，鼓舞更多僑胞返台投票外，也符合韓國瑜經常把「海內外同胞」放在心上的一致性。

他表示，蔡英文能給予美方的利多與承諾，韓國瑜不見得該給，也未必給得起，但至少在美台之間的貿易逆差、東海與南海的區域穩定、兩岸關係的重新定位，雙方應該要尋求基本的默契。訪問美國不應被膚淺的曲解為「面試」，但提前化解不必要的誤會，確實能為執政權轉移期間，降低政治的亂流與風險。

吳程遠指出，儘管民進黨在美國國會當中下了許多功夫，但韓國瑜仍應該與美國國會台灣連線（Congressional Taiwan Caucus）的議員，包括農業州的國會代表進行交流，在農業上的合作以及農產品的互利互惠上做溝通，為當選後營造雙贏的局面。

他也說，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）曾表態美國將對台灣總統大選提供協助，被視為押寶蔡英文，而民進黨透過美媒、智庫等渠道營造出對韓國瑜不利的氛圍，面對民進黨天羅地網沒有國界的黑韓，韓國瑜若無法組織出強而有力，且有駐美經驗的「知美幕僚團」，形單影隻，韓流再強恐怕也難有發揮餘地。

至於韓國瑜究竟何時訪美，韓幕僚表示，理論上會再度訪美，但時間尚未確定，且一定會做好完全準備才去，若訪美，主要是去看僑界，會有一些人先去做好事先溝通準備工作。

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關鍵字：韓國瑜,訪美,2020總統大選,國民黨,民進黨,蔡英文

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