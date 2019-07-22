15縣市首長任韓國瑜競總主委　侯友宜：我先把自己的市政做好

▲侯友宜受訪。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

針對國民黨中央請15位縣市首長擔任高雄市長韓國瑜的競總主委，新北市長侯友宜22日表示，他現在的角色是新北市的市長，他先把自己的事情做好，這才是應該做的本份。

侯友宜說，「我先好好的把市政建設全力以赴做好，只要市政建設做得好，要去談支持任何人才有意義」，他也強調，台灣的選舉太多的口水，沒有意義。他只擔心自己到底有沒有把市長的工作做好，「我先把自己的事情做好，這才是我應該做的本份」。

對於韓國瑜帶職參選總統，是否沒有把市長角色扮演好，侯友宜指出，每一個人都不能這樣做類比啦，大家有自己的想法，「我有我的想法，也有我的作法」，只要自己認為「都是在做事」就好了。

他說，韓國瑜要做自己，為自己負責，侯友宜的責任就是擔任新北市的市長，這是他對選民所有的承諾，要先把市政工作全力以赴做好。

國民黨內輔選作業將啟動，並採總統、立委聯合競選，組發會主委李哲華日前表示，黨中央預計請15位縣市首長擔任高雄市長韓國瑜的競選總部主委，非執政縣市則由議長擔任。據報導，李哲華表示，對於2020總統大選分三個主軸，第一、中央黨部負責輔選工作。二、以候選人為主的競選組織運作，三、助選團各地成立後援會，包含新住民、原住民、海外僑胞等。

另外，前新北市長21日晚間在專訪中駁斥「輔選立委是為了爭官位」的傳言，重話批評，國民黨這樣的文化很惡質、就是有人喜歡在同志背後插刀。對此，侯友宜表示，「朱立倫就不是那種人啊，我認識他那麼久，他都認真做事嘛」，指出朱立倫是理性務實的人，希望大家好好的把心擺在為台灣做事最重要。