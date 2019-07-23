快訊／黃國昌點名謝世謙下台：華航讓人誤以為菸已上總統專機

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私9800條香菸，全案進入司法程序。揭露此事的時代力量立委黃國昌23日再度痛批，華航內部已經觸犯《刑法》，讓人誤以為菸已經跟總統專機出去，他要求華航董事長謝世謙下台。

黃國昌表示，華航到現在滿口謊言，他剛剛邀請華航能負責任的代表趁記者會前說明，華航代表來了，但卻宣稱華航董事長連現在的情況也不是很清楚，「所以我請他離開，因為他顯然沒有能力回答任何問題」。

黃國昌指出，等到華航高層發現被嚴重打臉後，改了說法說是要協助專機旅客預購，但華航連相關法規不知道嗎，「我昨天已經點出了，你們還要繼續欺瞞社會大眾」，訂購紀錄全部都是VIP，裝載日期7月11日，裝載航班1588。

黃國昌說明，菸可以帶著走，也可以回來再領，當航空公司要裝載貨物時，要打領料單，打完之後申報，但是問題來了，7月11日按照規定這些菸要上飛機，但根本沒上飛機，也沒有向關務署關務署巡緝課申請，讓人誤以為菸已經跟總統專機出去。

此外，東西沒上飛機，理論上會在倉庫，要填退庫單，而且放在倉庫裡面，也沒記載在保管的帳冊，在文件記錄上完全消失。

黃國昌怒批，他可以很負責任跟大家講，不是國安局跟華航內鬥，爆料者就是看不下去，他跟相關機關講，「誰敢懲處他（內部爆料者），我一定沒完沒了，目前為止他的身份還是安全」。

▼華航董事長謝世謙。（圖／合成圖）

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