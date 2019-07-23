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趁蔡英文出訪走私　特勤嗆稽查員：不知道是總統車隊嗎？

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▲▼蔡英文機場發表「自由民主永續之旅」返國談話。（圖／攝影中心攝）

▲總統蔡英文於機場發表「自由民主永續之旅」返國談話。（圖／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局特勤人員吳宗憲藉總統出訪勤務，向航空公司大量申購9800條免稅菸品，金額高達645萬，並在22日透過國賓特殊通關禮遇，試圖夾帶入境。據傳機場稽查人員攔截這5部可疑的小貨車時，還被特勤中心人員斥責：「不知道是總統車隊嗎？」

黃國昌22日下午召開「陪同出訪搞走私，國安局出來面對」記者會，他爆料國安局特勤人員吳宗憲竟趁陪蔡英文出訪時，向華航採購9800條免稅菸品，金額高達645萬，還利用禮遇通關的機會夾帶出境，他原本想請國安局副局長前來說明，但遭到拒絕，且副局長還說吳宗憲早就調到總統府侍衛室，屬於永和辦公室的一員。

對於9200條菸要怎麼載走，黃國昌說，根本沒有載運，「一直都趴在華航倉庫中」，一般人出國時，要去預定香菸，只有一個途徑做得到，就是到免稅店買，並現場拿菸，若飛機出發前，到華航網站預訂，是不可能帶上機的。

黃國昌痛批，堂堂國安局，國家安全不努力，走私菸品牟利衝第一，令人痛心疾首，且參與其中的華航高層，也應一併依法究辦，國安會秘書長李大維到底是如何篩選陪同總統出訪的人員，應出面說明清楚。同時，黃國昌也將矛頭對準華航董事長謝世謙，因為這些菸是刷卡買的，謝世謙必須說明到底是哪些華航高層配合？

財政部關務署表示，蔡英文出訪，有隨行人員走私高達196箱共9800條菸品，海關及調查局已事先掌握相關情資，並查得香菸暫時存放於華膳空廚，待入境時才會取回，規劃找機會夾帶入境；為監控貨物的移動，海關及調查局上週即組成聯合查緝小組，發現在22日12時35分飛機落地前，有5輛接機貨車陸續裝載走私菸品，而後跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪。

關務署說明，聯合查緝小組下午1時25分於國賓通道攔截相關車輛5部，並直接押至台北關私貨倉庫。有週刊引據匿名人士爆料，偵辦人員攔截這5部小貨車時，一度還被隨車的國安局特勤中心人員斥責：「不知道是總統車隊嗎？」

蔡英文官邸警衞室代號「永和」，紀律事件不斷，年初警衛室少將主任曾維聰，才被指控「不假離營」，又在警衛室喝酒，遭到火速拔官、退伍，如今又鬧出買大量免稅煙的醜聞。總統府表示，相關勤員在公務期間有此失當行為已涉重大違紀，蔡英文得知此案後震怒，已責令國安局依法進行行政調查，並配合司法單位偵辦，目前已將吳員調離現職、靜候相關調查。

國家安全局回應，全案已由司法單位偵辦調查中，案情基於「偵查不公開」不便說明，國安局後續將秉持「依法行政」、「勿枉勿縱」原則，全力配合偵辦。

▼黃國昌踢爆國安局走私免稅菸品。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

▲▼黃國昌踢爆國安局走私免稅菸品。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

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關鍵字：蔡英文,國安局,走私,

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