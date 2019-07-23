特勤只是替死鬼　江啟臣：疑總統府、國安會集體團購

▲吳宗憲等9名國安局涉案軍官，被發現利用職務之便，購買並挾帶9800條免稅香菸要闖關。（圖／記者劉昌送攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局特勤人員吳宗憲藉總統出訪勤務，向航空公司大量申購9800條免稅菸品，金額高達645萬，並在22日透過國賓特殊通關禮遇，試圖夾帶入境。對此，國民黨立委江啟臣表示，他不相信吳宗憲一人自費墊付，內部人員爆料，事實上就是因為「總統府」、「國安會」這兩個單位疑似有官員團購。

江啟臣指出，總統出訪，國安人員挾帶私煙事件，國安局長請辭，總統府侍衛長調職，看似有高層負責，然而內部人員爆料，事實上就是因為「總統府」、「國安會」這兩個單位疑似有官員團購，才讓吳宗憲當人頭，這都是連國安局都惹不起的「上級單位」！到底有沒有這樣的事情，背後明知故犯的購買人又是誰？總統府秘書長、國安會秘書長不需要出來說明？真正的真相是什麼？

江啟臣表示，更有爆料者指出，是有綠營黨部人士請託大量購買，準備在選舉年分送地方樁腳「做人情」，究竟有無此事？總統府亦須清楚交代，請託購買名單中有無黨部人士？若名單中有黨務人士，則民進黨主席、民進黨秘書長也須出來說明。

此外，江啟臣也說，至今很難相信，9200加上600條煙，好幾百萬元的費用，一個少校真的有可能自費墊付？錢從哪裡來？誰出錢？是私款還是公費？也必須說明清楚。官方回應至今謊話連篇，總統府發言人信誓旦旦說菸品「不是專機運送」、「與總統出訪行程無關」沒多久卻被發現消失的600條私菸藏在機艙。

江啟臣說，華航也是，聲稱「搭機前透過網站預訂免稅品，回國後再領取」，但他詢問航空公司與免稅商店主管，一般人使用線上訂購或手機軟體根本沒有菸品這個選項，因為上線根本違反菸害防制法，「那是說謊還是使用特權？不能敷衍糊弄。」

江啟臣認為，找人辭職不能解決疑問，不能解釋真相，國民黨團要求總統府必須公布真正的「團購人名單」；並交代菸品購買金錢來源與貨品取得過程；如果沒有向大眾交代清楚，難保沒有「棄車保帥」，掩蓋真相的質疑。

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