快訊／黃國昌再咬華航高層：後台上網預訂9200條菸還公然說謊

▲時代力量立委黃國昌。（圖／翻攝自黃國昌臉書直播）

記者徐政璿／台北報導

國安局特勤人員吳宗憲藉總統出訪勤務，向航空公司大量申購9800條免稅菸品，引發社會譁然。揭露此事的時代力量立委黃國昌23日痛批，國安局吳宗憲搞了9200條免稅菸，就是透過華航高層協助從系統後台事先上網預購，華航高層說謊，而他也將在10點30分召開記者會說明此事。

黃國昌表示，他在22日下午召開記者會，已清楚出示國安局吳宗憲是透過華航高層協助，進入「免稅品存量管制系統」後臺，分5筆購入9200條免稅菸，現在華航竟然透過發言人向媒體放話：「此案與高層無關，純粹是搭機前透過網站預訂免稅品，回國後再領取，沒有外傳高層幫忙保管菸品的情事。」

黃國昌說，事實上，華航免稅品預購網站，根本沒辦法自行預購免稅菸，更何況是違法的9200條，輸入超過五條就必須有菸酒進口業許可執照，華航敢說不知道？再繼續騙呀！國安局吳宗憲搞了9200條免稅菸，就是透過華航高層協助從系統後臺預購。



黃國昌說，早在上週五他就已掌握華航總公司高層人員督導下，將這些菸品裝載入行李櫃中，並放置於保稅倉1樓的行李櫃運送車上，請華航不要為了卸責包庇，繼續公然撒謊。只是讓自己更難看罷了，人民要看到的是揪出害蟲、嚴辦到底。

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