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交往半年！女孩手做「爆炸禮物盒」超用心　男友看一眼：沒用垃圾…她淚崩

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▲▼爆炸禮物盒。（示意圖／翻攝自微博）

▲用心做的爆炸禮物盒被當作是垃圾，讓原PO難過落淚。（示意圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

「我花了很多時間準備禮物，卻被嫌是垃圾…。」香港一名女網友表示，為了紀念與男友交往半年，所以特地費了很多時間做了「爆炸禮物盒」，裡面的機關除了放滿合照外，還寫了很多她的心意；不過男友看了一眼以後卻說「沒用的垃圾」，讓她氣哭地說，「我是不是很傻？」

原PO昨（18）日在香港「連登討論區」發文說，「為了用心紀念這半年，我買了好多貼紙、卡片，順便洗照片，打算做一個很有誠意的爆炸禮物盒給男友，雖然男友不知道這些東西是我要給他的禮物，但他卻一直說『幹嘛這麼愛買垃圾啊？』就連我逛街的時候順手買的材料，也被他說是買垃圾。」

▼男友不懂原PO心意，讓兩方都不開心。（圖／123RF）

▲▼示意圖,分手,吵架,暴力,情侶,脅迫,男女,恐怖情人,關係,破裂,情感,男朋友。（圖／123RF）

原PO接著說，「最後我依然把這禮物盒做好並親自送給他，不過他了看一眼後照舊說『沒用的垃圾』，我當場吃不下那頓飯，覺得眼淚都快出來了，可是男友卻沒有任何歉意，就算我說我花了好多時間做，他也只是更故意地回應，『阿妳送的的確是垃圾啊，它能幹嘛用？』」

「我就默默坐在座位上，看男友吃飯吃的津津有味，好像這一切都沒發生一樣。」原PO鼻酸地說，「平常，我就算親手寫滿整張卡片給他，他也都是看兩眼就丟了，有時候還會放著不開，直到我親手打開給他看，他才看。你們覺得我是不是很蠢啊？花這麼多時間作手工禮物，結果還被嫌棄。」

▼原PO透露，自己過去親手寫的卡片也被置之不理。（圖／CFP）

▲▼卡片。（圖／CFP）

她最後難過表示，「雖然現在的人親手做禮物確實有點笨，因為很花時間，可是那都是心意啊，我是不是該像身邊的朋友一樣，乾脆什麼都不做也什麼都不送算了？」網友看完後都相當心疼女孩的心意被糟蹋，紛紛留言說，「你男朋友最最垃圾」、「爆炸盒超難做，絕對要花好幾個小時」、「他不懂妳的心意，趕快分開比較好！」、「請他檢討口氣好嗎？很討人厭」。

不過也有人說，「你不是蠢，只是根本不懂對方的想法而已，送禮物就是要對方開心，但你都送對方不會開心的東西，根本本未倒置」、「妳明知男友收到這個不會給你好臉色，結果又送這種」、「給我的話，我會覺得很佔位子，最後扔掉」、「哇！這樣都有女友，我還在幹嘛」、「以後都不要送更快，還不會破壞感情」。

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