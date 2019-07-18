女喊「分手」聲請保護令才1天　他埋伏停車場魚刀猛刺穿肺奪命

▲楊男不滿女友提分手竟在停車場埋伏殺人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／雲林報導

雲林縣一名女子與楊性男友同居多年，近日2人頻頻發生爭吵，16日決定聲請保護令，沒想到才事隔一日，楊男竟趁她上班時在農會停車場堵人，2人再度發生爭吵，楊男一怒之下竟持刀猛刺陳女，導致對方送醫後仍傷重不治。楊男到案後坦承犯行，18日被依殺人罪收押。

據了解，女死者任職雲林縣一間農會，和70歲的楊男交往一段時間，2人更在虎尾鎮同居。死者近日向楊男提出分手，孰料對方不願放手，還曾出手傷人，16日陳女聲請報護令獲准。

不死心的楊男17日上午赴農會停車場守候，一見到死者出現便上前理論，2人爆發言語衝突，此時，他拔出預藏的魚刀，朝死者胸部、手部就是一陣刺砍，死者在猝不及防的情況下受了傷，隨即血流如注、倒地不起。

楊男見狀趕緊逃離現場。農會員工發現倒地地上奄奄一息的死者，隨即報警處理，並將她緊急送醫搶救。但死者到院時已休克，胸部一刀更深及肺部，導致她出現氣胸症狀，生命垂危，雖經轉院處理，17日晚間仍因傷勢過重被宣告不治。

楊男到案後坦承，因為不滿女友執意分手，才會一時氣憤出手殺人，作案用的魚刀則是他多年前跑船留下的，訊後被依殺人罪收押。

【更多新聞】

影／衝廣德家爆氣開噴！女韓粉嘆「好累」209字吐心聲：我才是真正的受害者...



冰箱驚見「乳白液體」！正宮抓包老公尋刺激...她裝善良：會不會對不起大姐



摩鐵抓姦！正宮女師撂6人擠門口 驚見老公與同事OO反挨告...結局慘爆