華聞快遞／湖北宜都探索「光伏發電＋鱘魚養殖」模式守護長江生態

▲宜都探索「光伏發電＋鱘魚養殖」模式。（圖／翻攝自《中新社》）

《湖北》湖北宜都探索「光伏發電＋鱘魚養殖」模式守護長江生態

今年4月，中國清江（宜都）鱘魚谷一期項目建成，採用了氣推式循環水生態魚池，通過氣提泵提水進行水循環和生物吸附降解，實現高效循環水養殖，提高鱘魚品質。該循環系統能為魚池不斷地補充氧氣，同時也能將池水中的魚糞便分離出系統，再利用魚糞便提供細菌、原生動物、魚餌料生物營養。（中新社）

《浙江》餘杭推進全域治理智能化數據化

杭州市餘杭區社會治理綜合服務中心於今年5月底正式運行，目前已覆蓋全區20個鎮（街道），並將逐步推廣至366個村（社區），打通21個部門、單位的25套訊息系統，歸集300餘萬條人口數據、100餘萬條房屋地址數據、25萬餘條企業數據。（浙江日報）

《福建》福建省手遊玩家調查報告顯示：八成玩家每日玩手遊近4小時

此次調查的手遊用戶主要分佈在16周歲至39周歲，佔比達86.6%。其中，男性玩家是主體，佔比62.6%。但由於越來越多以女性玩家為主的遊戲在手機平台上推出，且操作簡單易上手，亦有近四成（37.4%）女性玩家參與其中。調查顯示，手機遊戲或成為年輕人消遣的主要方式，83.5%的受訪者每日花在手遊上的時間近4小時。（福建日報）

《陝西》今年上半年西安市財政總收入883.98億元 增長9.5%

今年上半年，西安市財政總收入883.98億元，增長9.5%。一般公共預算收入401.43億元，增長11.4%，完成全年預算的55.3%，增速在副省級城市中排名第二。（西安晚報）

▲ 西安市。（圖／記者蔡儀潔攝）

《江蘇》江蘇全省上半年新建（改造）城市公廁380座

自2018年開始，江蘇連續兩年將「廁所革命」予以推進。來自省住建廳的統計數據顯示，今年全省要新建、改造城市公廁800座，上半年已新建（改造）380座。其中，95%以上的公廁達二類以上標準，90%以上的公廁配套建設無障礙設施，80%以上的公廁配套建設第三衛生間，還有210座公廁正在施工。（新華日報）

《四川》四川省半年經濟總量首破2萬億元

經大陸國家統計局審定，上半年四川省實現地區生產總值（GDP）20517.2億元人民幣，按可比價計算，同比增長7.9%，增速比大陸全國平均水平高1.6個百分點，這是四川省GDP首次在半年報中突破2萬億元。（四川日報）

《北京》京城最大「綠肺」溫榆河公園一期明年5月開放

溫榆河公園位於北京市東北部清河、溫榆河兩河交匯，朝陽、順義、昌平三區交界處、城市副中心上游，既是重要防洪通道，也是重要生態走廊。溫榆河公園規劃面積約44.3平方公里，面積相當於6.5個奧林匹克森林公園，公園建成後將成為北京最大「綠肺」。（北京晚報）

《內蒙古》內蒙古上半年實現生產總值8266.7億元

內蒙古自治區統計局副局長夏榮華17日在上半年內蒙古經濟運行情況新聞發佈會上表示，初步核算，上半年全區實現生產總值8266.7億元，按可比價格計算，同比增長5.5%，與一季度持平，比上年同期提高0.6個百分點，也比上年全年提高0.2個百分點。（中新社）

▼2019上半年內蒙古經濟運行情況新聞發佈會。（圖／翻攝自《中新社》）