　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／湖北宜都探索「光伏發電＋鱘魚養殖」模式守護長江生態

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲宜都探索「光伏發電＋鱘魚養殖」模式。（圖／翻攝自《中新社》）

▲宜都探索「光伏發電＋鱘魚養殖」模式。（圖／翻攝自《中新社》）

《湖北》湖北宜都探索「光伏發電＋鱘魚養殖」模式守護長江生態

今年4月，中國清江（宜都）鱘魚谷一期項目建成，採用了氣推式循環水生態魚池，通過氣提泵提水進行水循環和生物吸附降解，實現高效循環水養殖，提高鱘魚品質。該循環系統能為魚池不斷地補充氧氣，同時也能將池水中的魚糞便分離出系統，再利用魚糞便提供細菌、原生動物、魚餌料生物營養。（中新社）

《浙江》餘杭推進全域治理智能化數據化

杭州市餘杭區社會治理綜合服務中心於今年5月底正式運行，目前已覆蓋全區20個鎮（街道），並將逐步推廣至366個村（社區），打通21個部門、單位的25套訊息系統，歸集300餘萬條人口數據、100餘萬條房屋地址數據、25萬餘條企業數據。（浙江日報）

《福建》福建省手遊玩家調查報告顯示：八成玩家每日玩手遊近4小時

此次調查的手遊用戶主要分佈在16周歲至39周歲，佔比達86.6%。其中，男性玩家是主體，佔比62.6%。但由於越來越多以女性玩家為主的遊戲在手機平台上推出，且操作簡單易上手，亦有近四成（37.4%）女性玩家參與其中。調查顯示，手機遊戲或成為年輕人消遣的主要方式，83.5%的受訪者每日花在手遊上的時間近4小時。（福建日報）

《陝西》今年上半年西安市財政總收入883.98億元 增長9.5%

今年上半年，西安市財政總收入883.98億元，增長9.5%。一般公共預算收入401.43億元，增長11.4%，完成全年預算的55.3%，增速在副省級城市中排名第二。（西安晚報）

▲▼ 西安市。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 西安市。（圖／記者蔡儀潔攝）

《江蘇》江蘇全省上半年新建（改造）城市公廁380座

自2018年開始，江蘇連續兩年將「廁所革命」予以推進。來自省住建廳的統計數據顯示，今年全省要新建、改造城市公廁800座，上半年已新建（改造）380座。其中，95%以上的公廁達二類以上標準，90%以上的公廁配套建設無障礙設施，80%以上的公廁配套建設第三衛生間，還有210座公廁正在施工。（新華日報）

《四川》四川省半年經濟總量首破2萬億元

經大陸國家統計局審定，上半年四川省實現地區生產總值（GDP）20517.2億元人民幣，按可比價計算，同比增長7.9%，增速比大陸全國平均水平高1.6個百分點，這是四川省GDP首次在半年報中突破2萬億元。（四川日報）

《北京》京城最大「綠肺」溫榆河公園一期明年5月開放

溫榆河公園位於北京市東北部清河、溫榆河兩河交匯，朝陽、順義、昌平三區交界處、城市副中心上游，既是重要防洪通道，也是重要生態走廊。溫榆河公園規劃面積約44.3平方公里，面積相當於6.5個奧林匹克森林公園，公園建成後將成為北京最大「綠肺」。（北京晚報）

《內蒙古》內蒙古上半年實現生產總值8266.7億元

內蒙古自治區統計局副局長夏榮華17日在上半年內蒙古經濟運行情況新聞發佈會上表示，初步核算，上半年全區實現生產總值8266.7億元，按可比價格計算，同比增長5.5%，與一季度持平，比上年同期提高0.6個百分點，也比上年全年提高0.2個百分點。（中新社）

▼2019上半年內蒙古經濟運行情況新聞發佈會。（圖／翻攝自《中新社》）

▲2019上半年內蒙古經濟運行情況新聞發佈會。（圖／翻攝自《中新社》）

ET快訊
《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現
丹娜絲路徑東修「屏東解除陸警」　後方低壓接力...周四、五雨
科大正妹講師紅到國外！緊身短裙曬超兇S曲線　被封「台灣最辣」

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普放話「對中國商品加稅」　耿爽：為經貿磋商設置障礙

捷克拒將台籍詐欺犯引渡中國！耿爽痛批：十分惡劣望趁早改弦更張

華聞快遞／湖北宜都探索「光伏發電＋鱘魚養殖」模式守護長江生態

目睹父親偷情又遭老女人性侵！　16歲資優生姦殺6女：我克制不了

大公司工程師襲胸摸腿「搭訕」高鐵正妹　被捕秒下跪：拜託不要報案

證明偏方「黑老虎」安全　醫生吃一小勺藥粉「當場死亡」

離新竹僅68海里！陸首公鐵兩用跨海大橋平潭段全部貫通

中國研究員「竊取美藥廠機密」　瑞士同意美國引渡要求

黑色賓士失控「撞飛多車」3死10傷　女乘客打電話哭喊：撞了好多人

前任住過！現任女友狂逼「把房子賣了」…男傻眼：該放生？　網卻力挺她

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

IU《德魯納》超高傲老闆娘　超愛TV美食..呂珍九不跟就得死XD

川普放話「對中國商品加稅」　耿爽：為經貿磋商設置障礙

捷克拒將台籍詐欺犯引渡中國！耿爽痛批：十分惡劣望趁早改弦更張

華聞快遞／湖北宜都探索「光伏發電＋鱘魚養殖」模式守護長江生態

目睹父親偷情又遭老女人性侵！　16歲資優生姦殺6女：我克制不了

大公司工程師襲胸摸腿「搭訕」高鐵正妹　被捕秒下跪：拜託不要報案

證明偏方「黑老虎」安全　醫生吃一小勺藥粉「當場死亡」

離新竹僅68海里！陸首公鐵兩用跨海大橋平潭段全部貫通

中國研究員「竊取美藥廠機密」　瑞士同意美國引渡要求

黑色賓士失控「撞飛多車」3死10傷　女乘客打電話哭喊：撞了好多人

前任住過！現任女友狂逼「把房子賣了」…男傻眼：該放生？　網卻力挺她

韓國瑜造勢上孫繼正喊這句　時力：請安定力量勿重蹈歧視言論

拒跟4歲女兒親嘴！　《爸爸去哪兒》張亮堅持「只吻這2處」：要教自我保護

正妹坐遠遠不敬酒遭威士忌瓶砸頭　閨蜜護駕被壓在沙發上揍

不斷更新／林益全二壘安打建功　1上富邦1：0中信

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德爆戀愛ING！　貼金髮妹「穿情侶裝」約會曖昧拍屁

宜蘭18日若停班停課　童玩節休園1天

川普放話「對中國商品加稅」　耿爽：為經貿磋商設置障礙

棒球培訓遍地開花　香山高中打出好成績

嘉縣18日起強化精準捕犬　專線控管流浪貓犬問題

老爸下廚2寶拒吃！「蔥燒牛肉麵」變乾拌麵　妻見本尊嚇暈：看到就飽了

大陸熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警..

新婚2月！人妻被丈夫「下毒謀殺..

月收入300K！他追25歲女卻..

港警自白：示威者武力突破我們怎..

9歲失聯女童最後與父通話：我回..

山寨寶可夢19日上市　網友：超..

旅客突發疾病咳血　機長放油45..

高樓拋5條活犬　法鬥慘成乾屍

垃圾魚在大陸氾濫　食人魚也放棄

起價3250萬！安徽省法拍貪官..

證明偏方安全　醫生吃一小勺「當..

陪男友見好友　竟變5P群交

他砍死3殺母仇人　已執行死刑

陸首公鐵兩用跨海大橋平潭段全部..

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／「中國尋根之旅」夏令營上海開營

來自美國、德國、法國、文萊等8個國家的近200名青少年16日歡聚上海科技館，參加「尋根中國·相約上海」--2019「中國尋根之旅」海外華裔青少年夏令營開營儀式。據了解，夏令營為期10天，海外營員們通過學習中文，學習書法、剪紙等中國傳統藝術，感受中華優秀文化，體驗上海都市魅力和中國城市變遷偉大成就。

上半年中國房地產開發投資「同比增10.9%」

華聞快遞／廣東已建成近9000座5G基站

華聞快遞／北京6月CPI年增率上漲2.6%

華聞快遞／進博會主場9月將實現5G網路全覆蓋

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲釋

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

咪妃分手九妹後爆氣：談戀愛談成這樣太可悲！

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

丹娜絲颱風假放不放　風雨預報出爐

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面