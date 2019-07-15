華聞快遞／廣東已建成近9000座5G基站　估2022年產值破兆

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）



《廣東》廣東已建成近9000座5G基站

為期兩天的2019·5G創新發展大會暨首屆中國信息通信行業企業家年會14日在廣州召開。據了解，截至今年6月底，廣東省已建成8949座5G基站，在5G晶片、天線等關鍵核心創新技術領域聚集了一批優秀企業。預計2022年底，全省5G產值將超萬億元人民幣。（羊城晚報）

《北京》合利寶榮獲2019最佳雇主獎 探尋新雇主時代賦能人才

以「新時代大變局與新動力」為主題的2019第8屆中國財經峰會在北京盛大啟幕，憑藉完善的人才培養機制和卓有成效的雇主品牌建設，「合利寶」榮獲本次峰會頒發的2019最佳雇主獎。今年的中國財經峰會匯聚了海內外權威專家學者、企業家和媒體領袖，圍繞數字金融、智慧醫療、人工智能、5G、人才賦能等熱門領域，共話新時代背景下我國經濟高質量增長路徑。（中國網）

《上海》集奧聚合榮登《中國企業家》科創企業百強榜

由《中國企業家》雜誌社主辦的新領袖創新大課暨2019（第19屆）中國企業未來之星年會日前在上海舉行。會上，《中國企業家》雜誌社發布「科創企業百強榜」，集奧聚合作為人工智能領域科技創新代表性企業，從多家科創企業中脫穎而出，榮登榜單。（北國網）

《香港》香港郵政發行「香港海底世界」特別郵票

香港郵政15日宣布，為提高市民對香港海洋生態的認識，共同欣賞和保育珍貴海洋資源，一套以「香港海底世界」為題的特別郵票和相關集郵品將於16日推出發售。據了解，在這套特別郵票和小全張上展示的海洋物種包括中華白海豚、絲蝴蝶魚、紅鬚魚、五帶豆娘魚、條紋多彩海牛、綠海龜等17個具代表性的物種。（中新社）

▲香港海底世界特別郵票。（圖／翻攝香港郵票策劃及拓展處官網）



《貴州》中天金融董事長羅玉平：凝聚貴商力量回報、建設貴州

2019全球貴商發展大會14日在貴陽開幕，全國工商聯主席高雲龍，貴州省委副書記、省長諶貽琴等領導出席，並為貴商總會揭牌。貴商總會會長、「中天金融集團」董事長羅玉平帶領班子成員集體亮相。據了解，自2007年以來，中天金融在脫貧攻堅、文化事業發展等方面捐資捐建超過30億元人民幣。（中新社）

《廣東》深蘭科技亮相廣州黃埔區5G車聯網產業創新發展論壇

黃埔區5G車聯網（智能網聯汽車）產業創新發展論壇14日召開，深蘭科技熊貓智能公交車獲得5G牌照的客車品牌，其搭載的AI自動駕駛技術融入5G聯網，它的V2X 車路協同與道路基礎設施（如紅綠燈、交通標誌牌、車站等）互聯；而車內的AI系統，比如車內駕駛員行為分析、ADAS 系統、乘客異常行為分析、眼控廣告視頻流分析、新零售應用視頻流等大吞吐量的多媒體信息，也實現同雲端實時交互，不僅實現了低延遲、高速率的目標，同時還提高了定位系統的運行效率，大幅加強整個系統的可靠性。（消費日報網）

《香港》香港中小學教科書定價平均升3.6% 高於同期通脹率

新學年將於9月開始，香港的學生及家長開始陸續收到新學年的購書單，準備選購新學年的課本。香港消費者委員會（消委會）調查發現，2019至2020學年中小學教科書定價整體平均升幅為3.6%，較同期通脹率2.5%高。（中新社）

《西藏》推進數字西藏建設 阿里巴巴數字化轉型培訓班走進拉薩

150名西藏區直單位和貧困縣域的幹部15日上了一堂特殊的培訓課，「數字化轉型專題培訓」。這是阿里巴巴與西藏深度合作數字化建設的內容之一，標誌著雙方共同啟動「數字西藏」建設。（中新社）

▼阿里巴巴。（圖／CFP）

