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華聞快遞／「中國尋根之旅」海外華裔青少年夏令營上海開營

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▲▼2019「中國尋根之旅」海外華裔青少年夏令營（上海營）開營。。（圖／翻攝中國僑網）

▲2019「中國尋根之旅」海外華裔青少年夏令營（上海營）開營。。（圖／翻攝中國僑網）

《上海》「中國尋根之旅」海外華裔青少年夏令營上海開營

來自美國、德國、法國、文萊等8個國家的近200名青少年16日歡聚上海科技館，參加「尋根中國·相約上海」--2019「中國尋根之旅」海外華裔青少年夏令營開營儀式。據了解，夏令營為期10天，海外營員們通過學習中文，學習書法、剪紙等中國傳統藝術，感受中華優秀文化，體驗上海都市魅力和中國城市變遷偉大成就。（中國僑網）

《廣西》廣西電改「紅利」為企業降成本超過150億元人民幣

據廣西壯族自治區工信委表示，廣西推動電力市場化改革3年來累計為企業用電降低成本超過150億元人民幣。廣西電力交易中心2016年6月29日掛牌成立，這是由發電企業、電網企業、電力用戶、第三方機構等組成的股份制電力交易機構，目標是深化電力體制改革，為廣西提供公平、公正、公開的電力交易服務。（新華社）

《重慶》深化區域合作　川渝年內開建3條高速公路

為加快成渝城市群一體化發展，重慶啟動兩地間新增的3條高速公路項目招標工作。按照計劃，這3條高速公路將於年內開建。重慶市和四川省近日簽署了《2019年深化川渝合作「2+16」系列工作方案（協議）》，內容涉及產業、交通、旅遊、生態、開放平台等多個方面，全面縱深推進川渝合作。（新華社）

《內蒙古》內蒙古首條進京高鐵將於年底通車

中國鐵路呼和浩特局集團有限公司表示，張呼高鐵將於年底通車，與京張高鐵聯通後，內蒙古將結束無進京高鐵的歷史。據了解，張呼高鐵與京張高鐵聯通後，呼和浩特至北京運行時間將縮短至3小時。（新華社）

▲▼張呼高鐵。（圖／CFP）

▲張呼高鐵。（圖／CFP）

《山東》山東省省長：打出三套「組合拳」 建設世界一流港口

中國國務院新聞辦公室16日舉行「新時代新動能新山東」新聞發布會。山東省省長龔正表示，在世界一流的海洋港口建設上，山東打出了三套「組合拳」，分別是抓整合、促聯通及提效能。龔正指出，山東大陸海岸線3345公里，有近16萬平方公里的海域面積，各方面海洋資源特別豐富。（中新社）

《江蘇》助力中小企業發展　京東首家中小企業服務中心落地無錫

京東16日宣布「中小企業城市服務計劃」啟動，同時宣告全國首家京東中小企業服務中心在無錫建立，該服務中心旨在為中小企業在辦公產品採購、商品推廣等方面提供一站式服務。（中新社）

《新疆》期貨與保險「攜手」為新疆百萬棉農「避險」探路

為應對棉花價格頻繁波動，近年來，新疆不斷擴大棉花「保險+期貨」試點範圍，用金融工具為廣大棉農規避市場風險，確保農民收益。據了解，人保財險北京分公司向當地33個棉農現場賠付了61.96萬元人民幣理賠款，人均賠付約1.88萬元人民幣。（新華社）

《吉林》中國新能源汽車擺脫「補貼依賴」 尋找新突破口

從2009年銷量不足1萬輛，到2018年的125.6萬輛，中國新能源汽車在十年間經歷波折也快速成長。目前，中國新能源汽車正在脫離補貼「舒適區」，發力智能化、電動化等領域，尋找新的增長點。（新華社）

▼2019中國（北京）新能源汽車博覽會上，積成電子股份有限公司展台。（圖／CFP）

▲▼2019中國（北京）新能源汽車博覽會。（圖／CFP）

ET快訊
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關鍵字：廣西,重慶,山東,江蘇,內蒙古,上海,吉林,新疆,廣西電力交易中心,四川省,川渝,中國國務院,山東省省長龔正,京東,中小企業城市服務計劃,張呼高鐵,京張高鐵,中國鐵路呼和浩特局集團有限公司,中國尋根之旅,中國新能源汽車,長春,保險,期貨,人保財險北京分公司,華聞快遞

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