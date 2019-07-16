華聞快遞／國家統計局：上半年中國房地產開發投資「年成長率增10.9%」

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》國家統計局：上半年中國房地產開發投資年成長率增10.9%

國家統計局近日發布消息，2019年上半年，中國房地產開發投資61609億元（人民幣），年成長率增長10.9%，增速比1至5月份回落0.3個百分點；商品房銷售面積75786萬平方米，年成長率下降1.8%，降幅比1至5月份擴大0.2個百分點。（央視新聞網）

《四川》上半年四川居民人均可支配收入12547元

國家統計局四川調查總隊15日通報數據顯示，2019年上半年，全省居民人均可支配收入12547元（人民幣），年成長率名義增長9.8%，扣除價格因素實際增長7.7%。（新華網）

《上海》進博會主場國家會展中心（上海）9月將實現5G網路全覆蓋

中國國際進口博覽會主場—國家會展中心（上海）指出，國家會展中心的5G網路建設工作預計將於9月底前完成，屆時將實現全面訊號覆蓋。（中新社）

《海南》海南公佈優化營商環境「時間表」

海南省政府辦公廳15日公佈《海南省優化營商環境行動計劃（2019－2020年）》，預計將在11個環節優化營商環境，推動自貿區（港）建設。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

《貴州》貴州省5064家民營企業幫助扶持5738個村

2019全球貴商發展大會14日舉行，開幕式上，117家全省「千企幫千村」精準扶貧行動先進民營企業獲表揚。截至今年6月底，全省參與幫扶企業數達5064家，幫扶5738個村。（新華網）

《湖南》2019年上半年湖南進出口總額年成長率增長40.1%

2019年上半年，湖南省實現進出口總值1823億元（人民幣，下同），比上年同期增長40.1%。其中，出口1281億元，增長57.3%；進口542億元，增長11.4%。（中新社）

《北京》6月份商品住宅銷售價格漲幅穩中有降

國家統計局15日發布了70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。統計顯示，6月份，一二三線城市新建商品住宅銷售價格環比漲幅與上月相同或回落；一二線城市二手住宅漲幅回落，三線城市漲幅微擴。（中新社）

《遼寧》遼寧省6532家進出口企業減負34.14億元

瀋陽海關及大連海關透露，自4月1日起，增值稅稅率下調已過百天，全省企業在進出口環節合計減徵稅款達34.14億元（人民幣），減稅政策共惠及6532家企業。（新華網）

▼遼寧省。（圖／CFP）