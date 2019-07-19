清爽不油膩！必勝客「舊金山手工餅皮」超爽脆　限時單點還能打5折

▲全新必勝客「舊金山手工餅皮」清爽登台。（圖／取自影片）

消費中心／綜合報導

陽光熱力四射的夏天，最適合吃清爽的食物了！對此，必勝客全新打造「舊金山手工餅皮」，採用高級進口酵母菌，手工精心製作，烘烤出外層香脆、口感蓬鬆柔軟，清爽不膩。而人氣主持人關韶文日前也特別來個超直白人氣開箱，並找來20位年輕人試吃，大家通通一致好評大讚，「很清爽！」、「真的不油耶！」

在網路上擁有超高人氣的關關，這次特別拍攝超直白人氣開箱影片，而要試吃的就是必勝客全新打造的「舊金山手工餅皮」，其為每日精心手工製作，並採用高級進口酵母菌，經長時間低溫發酵，最大的特色就是與以往不同的不規則餅皮、外層香脆、內層蓬鬆柔軟的清爽不膩口感。上市前就受到消費者的高度喜愛和高度期待。

因此，這次關關還特別找來20位年輕人來試吃，想實測看看到底有沒有傳說中那麼清爽。果不其然，每個試吃過的人都稱讚，「吃起來脆脆很鬆軟，而且不會很油」、「吃起來有蓬鬆香脆感」、「覺得很脆很清爽，海鮮味很香」、「不只吃起來香脆，而且吃起來不會太油膩，很清爽，真的蠻好吃」其中有位老饕，原本疑惑必勝客餅皮怎跟之前不同，但吃完後也大讚餅皮真的很香脆又不油膩。

不僅找來20位年輕人來試吃，關關更親自下海用吸油面紙來實測，結果「舊金山手工餅皮」實際測試只有一點點油，反而他本人自己額頭上的油還比較多，藉此證明必勝客全新打造的「舊金山手工餅皮」到底有多清爽。不僅如此，必勝客同步推出兩種全新口味，分別為「青醬黃金貝」、「法式燻鴨」比薩，讓餐桌吹起異國海陸風！

「青醬黃金貝」比薩以新鮮黃金貝、魷魚、蝦仁呈現Q彈、多層次的口感，搭配清新爽口的青醬，彷彿坐在艷陽高照的海岸邊，品味海鮮大餐。而「法式燻鴨」比薩則採用肉質鮮嫩的櫻桃鴨肉，搭配法蘭克福香腸，以獨特煙燻醬帶出法式風情。為了幫網友謀福利，關關還幫大家跟必勝客要到好康，現在只要拿出手機掃描影片中的QRcode，就可以享有購買「青醬黃金貝」、「法式燻鴨」比薩單點5折優惠，這麼好康還不快手刀衝一波！