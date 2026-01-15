　
民生消費

仕高利達迎赤馬年「仕氣開局」新年禮盒系列　三款佳釀傳遞開年祝福，為2026轉出新氣象

▲▼ 仕高利達迎赤馬年「仕氣開局」新年禮盒系列 。（圖／業者）

圖、文／仕高利達

2026赤馬年到來，象徵行動與轉變的火象能量，為新的一年揭開充滿希望與躍動的序幕。仕高利達（Scottish Leader）今年以三款經典威士忌搭配專屬禮盒包裝與轉運贈品：「金牌好運發達」、「金雪莉富貴發達」與「12年氣勢發達」，邀您一起「仕氣開局」，禮盒包裝以仕高利達代表色「金色」與三款酒款的識別色系：金色、金橘色與寶藍，融入象徵滑順口感的線條波浪設計語彙，不論是年節送禮、親友團聚，或為自己迎接新年的祝福儀式，皆是別具意義的上乘之選。

▲▼ 仕高利達迎赤馬年「仕氣開局」新年禮盒系列 。（圖／業者）

新年開局三色齊發、各有巧思，為赤馬年注入專屬開年語言
 仕高利達本次禮盒設計以「色彩開局」為核心概念。金色代表財富與光明，是品牌的核心色調；橘色象徵熱情與人氣，呼應喜慶節奏與人際好運；寶藍色則沉穩而內斂，為新年注入穩健能量與貴氣格調。其中，「金牌好運禮盒」內附一瓶50ml迷你瓶，象徵好運加倍、金運隨行；「金雪莉富貴禮盒」與「12年氣勢禮盒」則搭配仕高利達限量設計的「仕氣不倒 轉運杯」，將品牌老鷹結合達摩造型，象徵穩中求勝、扭轉新局，在舉杯之際也將祝福斟滿。

仕高利達「金牌」好運發達禮盒：金運滿杯、經典穩贏 金牌蘇格蘭威士忌為仕高利達專為台灣市場量身打造之作，長年為本地市場熱銷冠軍。酒液色澤金黃琥珀，口感滑順，帶有輕柔花果、蜂蜜與太妃糖氣息，尾韻綿長。加贈的50ml迷你瓶為年節聚會增添儀式感與話題性，也是送禮傳情的好選擇。建議售價：新台幣480元。
販售通路：超商(全家、萊爾富、OK)、超市（全聯、美廉社、家樂福超市）

▲▼ 仕高利達迎赤馬年「仕氣開局」新年禮盒系列 。（圖／業者）

仕高利達「金雪莉」富貴發達禮盒：紅運當頭、香甜有情 嚴選蘇格蘭高地與斯佩塞區域酒液，經西班牙雪莉桶後熟成，金雪莉展現濃郁太妃糖、乾果與蜂蜜香氣，香甜不膩，層次分明，是年節歡聚中最受歡迎的討喜口味。金橘色包裝熱情喜氣，搭配轉運杯將年味與人味一併裝入禮盒中。建議售價新台幣550元。
販售通路：全台合作菸酒專賣店、量販通路（家樂福、大全聯、愛買、大買家）、超商(7-11)、超市（家樂福超市）

仕高利達「12年」氣勢發達禮盒：青雲直上、仕運蔚然 寶藍色包裝象徵沉穩與內斂，對應12年以上熟成威士忌的成熟氣質。雪莉桶賦予橙香、黑色漿果與焦糖蘋果香氣，口感細緻滑順，搭配堅果與奶油的綿密口感，尾韻則帶有白胡椒與橡木桶的辛香收尾，適合搭配風味濃郁年菜享用，更是商務贈禮的高雅之選。建議售價新台幣790元。
販售通路：量販通路（家樂福、大全聯、愛買、大買家）、超市（全聯、美廉社）、超商(全家)

▲▼ 仕高利達迎赤馬年「仕氣開局」新年禮盒系列 。（圖／業者）

不只是祝福，也是專業品質的證明
 仕高利達三款主力酒款每年在國際競賽中屢獲佳績。金牌酒款在2024年榮獲英國國際烈酒競賽（ISC）金獎、世界威士忌大賞（WWA）銅獎與國際葡萄酒與烈酒大賽（IWSC）銀獎。金雪莉則摘下2025年台灣酒訊雜誌 TW.WA 威士忌大賞 年度十大威士忌、2024年ISC金獎、2023年IWSC金獎與2021年蘇格蘭威士忌大師競賽（SWM）金獎。仕高利達12年則在2024年連獲ISC金獎、WWA銀獎與台灣酒訊威士忌大賞（TW.WA）專家組金獎肯定。在品質之外，這份來自全球與本地的專業背書，也讓「仕氣開局」不僅是節慶口號，更是值得品酩的保證。

赤馬報喜，從一杯仕氣開局開始
 赤馬年五行屬火，是適合啟動、開創與轉運的年份。仕高利達以三款酒禮呈現三種能量主題：金色為金運聚財、金橘為熱情開局、寶藍為穩定致勝，搭配「仕氣開局」的品牌精神，每一位品酩者在舉杯之際，許下一個誠摯的新年願望，轉出好局、穩穩啟程。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

標籤:威士忌仕高利達赤馬年禮盒轉運杯

