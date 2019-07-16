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單筆滿額限時打9折！4萬支商品最低下殺4.2折　家樂福中元節優惠開跑

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▲▼家樂福中元節 。（圖／業者提供）

▲劉里長火雞肉飯米餅特價89元，限量36000包。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

今年8月15日就是一年一度的中元節，為迎接台灣最重要的民俗節日之一，各家量販業者紛紛開跑相關商品優惠活動。其中，家樂福首波則推出4萬多支中元熱門商品最低下殺4.2折，並於7/20祭出限時加碼，當日全通路單筆消費滿額就送9折好康。

有別以往打出名人牌，家樂福今年直接下鄉找台灣知名在地老品牌合作，推出獨家商品，像是獨家聯名的劉里長火雞肉飯米餅，以及創立超過一甲子的女鬼神醬油，以及南投竹山特展日香白胡椒餅/碗豆蒜香餅等，都是限量販售。另外，可樂果烤香腸口味也推出獨家Jumbo版大包裝。

家樂福指出，今年中元節檔期自7/17至8/20開跑，期間將不定時瘋狂加碼現金折價券及銀行刷卡滿額禮回饋，預計將送出高達2.2億元現金折價劵或禮券。而開跑第一週就推出全通路，包含量販、便利購、線上購物，單筆滿額送9折優惠，量販店單筆最高送5000元，便利購單筆最高送3000元。

▲▼家樂福中元節 。（圖／業者提供）

而線上購物則隨著中元節檔期提前開跑，自即日起也推出中元早鳥享優惠，單筆購買指定商品滿2000元現折200元，再送500元線上折價劵（單筆最高折1000元）。家樂福說，今年中元普渡期間正逢第二次水星逆行期間，因此特別將中元節融入星座運勢，還推出網美級平安箱，每箱售價69元。

至於愛買中元檔期同樣於7/17起開跑，並主打大包裝商品，包含箱裝、澎湃包、多入數中元拜拜商品高達500項，且祭出買一送一起優惠。同時，還獨家推出泡麵/麵條DM商品單筆滿288元送30元現金折價券、指定油品單筆滿299元送30元現金折價券、包裝米單筆滿299元送30元等好康。

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關鍵字：量販,家樂福,賣場,中元節,愛買

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