超商周末優惠一次看！7-11發熱衣、零食買1送1　全家夯品5折起

▲超商周末五六日優惠齊發，7-11指定咖啡「第二杯10元」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN指定咖啡「第二杯10元」，還有多款零食、生活用品，如發熱衣、衛生棉「買1送1」。全家也有連續3天指定夯品「買1送1」，包括雪糕、滋露草莓巧克力、天然水等，可趁機補貨。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN「超值五六日」自1月16日至1月18日限時3天登場，從零食、飲料、咖啡、生活用品通通有優惠。CITY CAFE特大濃萃美式、特大厚乳拿鐵，同步推出「第2杯10元」；瓶裝飲料方面，KIRIN午後紅茶（熱檸檬紅茶）推出「買2送2」。

零食部分，百吉巧克脆皮大雪糕祭出「買2送2」、韓國Sweetory起司餅乾「買1送1」、Catch迷你焦糖夾心牛奶巧克力「加1元多1件」、德芙巧克力「任選第2件10元」，甜點控可趁機補貨。

生活用品與保暖商品也同步加入優惠行列，蘇菲彈力貼身薄翼衛生棉（日用12片／夜用28cm10片），原價每包79元「任選買1送1」。UNIDESIGN輕暖發熱衣全系列同樣「任選買1送1」，原價每件499元。

▼7-11「超值五六日」優惠。（圖／業者提供）

★全家

●全家「康康5」自1月16日至1月18日，指定夯品買1送1：

・阿奇儂X鮮乳坊 生巧克力戀乳雪糕，「買1送1」，5折（原價40元／支）。

・FMC天然水1385ml，「買1送1」，5折（原價35元／瓶）。

・農心辣白菜泡菜拉麵（袋麵），「買1送1」，5折（原價49元／包）。

・滋露草莓巧克力，「買1送1」，5折（原價18元／條）。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

●會員限定優惠

全家即日起至1月18日「會員限定」優惠，Let’s Café大杯特濃美式、特濃拿鐵「任選2杯特價79元」。其他飲料和零食方面，可口可樂ZERO、明治北海道特濃香草牛奶雪糕、雪之戀雲朵夾餅、盛香珍指定品項，皆推出「買1送1」等。

生活用品同樣納入促銷行列，妮維雅極致修護護手霜推出「2件189元」，舒潔棉柔厚韌3層抽取式衛生紙原價240元，單件特價只要89元，下殺不到4折。

▼全家即日起至1月18日「會員限定」優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至1月18日推出「限時殺5日」精選日用品、即食食品、飲料推出多項限時下殺價格。食品部分，「農心爽口海鮮味烏龍麵」、「青梅之家青梅精糖」皆享「買1送1」，「栗子」單件特價39元。

飲料有「純萃喝重乳拿鐵／重焙曼特寧275ml」任選3件75元，「雪碧寶特瓶600ml」第2件10元。酒類方面，「微醉雞尾酒350ml」任選3件享82折優惠，「海尼根啤酒500ml（單罐／4入組）」4件特價195元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

日用品方面，包括「靠得住日用懶人褲（4片＋1件）」原價118元，活動期間單件特價49元。此波活動為會員限定，實際販售品項與數量依門市現場為準，且不與其他優惠併用。

▼萊爾富限時5天優惠。（圖／業者提供）