超商連續5天零食飲料「買1送1」　衛生紙下殺4折

▲超商連續5天優惠。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

超商年前優惠齊發！全家1月14日至1月18日連續5天，集結咖啡、茶飲、熟食、零食、飲料與生活用品等多元品項，主打「買1送1」、「加10元多1件」、「任選2件特價」等促銷組合。萊爾富也有限時5天多項商品「買1送1」。

★全家

全家1月14日至1月18日「會員限定」優惠，飲品方面，Let’s Café大杯特濃美式、特濃拿鐵「任選2杯特價79元」；Let’s Café經典冰磚拿鐵「2件99元」。茶飲部分，Let’s Tea柳橙香柚綠茶祭出「2件75元」；霜淇淋不限口味也同步推出「加10元多1件」優惠。

其他飲料和零食方面，可口可樂ZERO、明治北海道特濃香草牛奶雪糕、雪之戀雲朵夾餅、盛香珍指定品項，皆推出「買1送1」。雙月蔥蔥花生點心麵、3點1刻焙煎蕎麥奶茶「加10元多1件」，Pocky百奇藍莓果粒優格棒「2件78元」等。

生活用品與民生必需品同樣納入促銷行列，妮維雅極致修護護手霜推出「2件189元」，舒潔棉柔厚韌3層抽取式衛生紙原價240元，單件特價只要89元，下殺不到4折；冷藏鮮乳部分，牧場直送4.0鮮乳900ml則推出「2件159元」。

▼全家即日起至1月18日「會員限定」優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至1月18日推出「限時殺5日」精選日用品、即食食品、飲料推出多項限時下殺價格。食品部分，「農心爽口海鮮味烏龍麵」、「青梅之家青梅精糖」皆享「買1送1」，「栗子」單件特價39元。

飲料有「純萃喝重乳拿鐵／重焙曼特寧275ml」任選3件75元，「雪碧寶特瓶600ml」第2件10元。酒類方面，「微醉雞尾酒350ml」任選3件享82折優惠，「海尼根啤酒500ml（單罐／4入組）」4件特價195元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

日用品方面，包括「靠得住日用懶人褲（4片＋1件）」原價118元，活動期間單件特價49元。

此波活動為會員限定，實際販售品項與數量依門市現場為準，且不與其他優惠併用。

▼萊爾富限時5天優惠。（圖／業者提供）