　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商連續5天零食飲料「買1送1」　衛生紙下殺4折

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲超商連續5天優惠。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

超商年前優惠齊發！全家1月14日至1月18日連續5天，集結咖啡、茶飲、熟食、零食、飲料與生活用品等多元品項，主打「買1送1」、「加10元多1件」、「任選2件特價」等促銷組合。萊爾富也有限時5天多項商品「買1送1」。

★全家

全家1月14日至1月18日「會員限定」優惠，飲品方面，Let’s Café大杯特濃美式、特濃拿鐵「任選2杯特價79元」；Let’s Café經典冰磚拿鐵「2件99元」。茶飲部分，Let’s Tea柳橙香柚綠茶祭出「2件75元」；霜淇淋不限口味也同步推出「加10元多1件」優惠。

其他飲料和零食方面，可口可樂ZERO、明治北海道特濃香草牛奶雪糕、雪之戀雲朵夾餅、盛香珍指定品項，皆推出「買1送1」。雙月蔥蔥花生點心麵、3點1刻焙煎蕎麥奶茶「加10元多1件」，Pocky百奇藍莓果粒優格棒「2件78元」等。

生活用品與民生必需品同樣納入促銷行列，妮維雅極致修護護手霜推出「2件189元」，舒潔棉柔厚韌3層抽取式衛生紙原價240元，單件特價只要89元，下殺不到4折；冷藏鮮乳部分，牧場直送4.0鮮乳900ml則推出「2件159元」。

▼全家即日起至1月18日「會員限定」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至1月18日推出「限時殺5日」精選日用品、即食食品、飲料推出多項限時下殺價格。食品部分，「農心爽口海鮮味烏龍麵」、「青梅之家青梅精糖」皆享「買1送1」，「栗子」單件特價39元。

飲料有「純萃喝重乳拿鐵／重焙曼特寧275ml」任選3件75元，「雪碧寶特瓶600ml」第2件10元。酒類方面，「微醉雞尾酒350ml」任選3件享82折優惠，「海尼根啤酒500ml（單罐／4入組）」4件特價195元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

日用品方面，包括「靠得住日用懶人褲（4片＋1件）」原價118元，活動期間單件特價49元。

此波活動為會員限定，實際販售品項與數量依門市現場為準，且不與其他優惠併用。

▼萊爾富限時5天優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

你可能想看

韓團SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」　超商獨家開賣甜點、周邊

7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊　超過80款快閃購

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗
快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

21風味館「+1元送雞腿綠茶」　三商炸雞3塊只要100元

網友激推　過年前想遮白髮不用跑髮廊　在家就能完成的霧感亮色新選擇

新年從健康出發　Coupang酷澎集結國內外領導品牌打造全方位活力補給

漢堡王「2款捲捲德腸堡」納入常態菜單　全門市即起開賣

【廣編】路易莎X桂格養氣人蔘冬季聯名登場　限定飲品「人蔘蜜香檸檬」只要65元

超商連續5天零食飲料「買1送1」　衛生紙下殺4折

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相　東森購物同步開賣

好市多熟食區悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

【廣編】三大升級「洗衣更EASY」！LG直立洗衣機EZ系列新上市

【廣編】迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套　「御禮鮑魚鹿野雞湯」榮登人氣王

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

21風味館「+1元送雞腿綠茶」　三商炸雞3塊只要100元

網友激推　過年前想遮白髮不用跑髮廊　在家就能完成的霧感亮色新選擇

新年從健康出發　Coupang酷澎集結國內外領導品牌打造全方位活力補給

漢堡王「2款捲捲德腸堡」納入常態菜單　全門市即起開賣

【廣編】路易莎X桂格養氣人蔘冬季聯名登場　限定飲品「人蔘蜜香檸檬」只要65元

超商連續5天零食飲料「買1送1」　衛生紙下殺4折

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相　東森購物同步開賣

好市多熟食區悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

【廣編】三大升級「洗衣更EASY」！LG直立洗衣機EZ系列新上市

【廣編】迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套　「御禮鮑魚鹿野雞湯」榮登人氣王

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

失控的佔有慾　請賴總統以蒼生為念吧

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

【她不是我們想像的樣子】但永遠是我們的寶貝❤️

消費熱門新聞

好市多熟食悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商開賣SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相

戰酒黑金龍「馬年限定酒款」迎接2026強勢開局

7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊

咖啡優惠限今天！7-11濃萃美式買2送2　全家「10元多1杯」

網友激推「過年前補染」在家就能完成！

漢堡王「2款捲捲德腸堡」納入常態菜單　全門市即起開賣

21風味館「+1元送雞腿綠茶」　三商炸雞3塊只要100元

雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

年輕人也遮不住的累！視覺年齡被「眼神」出賣

更多熱門

相關新聞

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

7-ELEVEN看準大學學測、新年開運需求，人氣「阜杭豆漿飯糰」換上節慶限定包裝，還推出全新口味「里肌肉蛋紫米飯糰」，並集結多款開運小吃。全家與「蜷川實花展」跨界合作，即日起推出限定杯套，還有吐司兩件79折。

咖啡優惠限今天！7-11濃萃美式買2送2　全家「10元多1杯」

咖啡優惠限今天！7-11濃萃美式買2送2　全家「10元多1杯」

臺虎推「香檳蘋果酒」圍爐解膩

臺虎推「香檳蘋果酒」圍爐解膩

泡麵雪糕買1送1！超商周末優惠懶人包

泡麵雪糕買1送1！超商周末優惠懶人包

全家推新品高山茶「第2杯10元」　7-11寄杯買10送10

全家推新品高山茶「第2杯10元」　7-11寄杯買10送10

關鍵字：

超商優惠全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面