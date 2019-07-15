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萌翻！「史努比不倒翁」可愛炸裂　16款轉轉花生小7限量獨賣

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▲▼超商新品 。（圖／資料照）

▲史努比跟著查理布朗、莎莉、露西、泰勒斯、謝勒德以及佩蒂萌萌登場！（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

可愛炸裂！繼上一波推出「蠟筆小新轉轉花生」，引發網友搶購潮後，小7再度推出「史努比轉轉花生」，這次共有16個款式，每款售價95元，而且一樣採取限量販售，預計又將掀起風潮。

看好療癒商機，小7不斷引進肖像商品販售，除了聯名推新品外，也獨家販售公仔或相關周邊小物，像是日前推出的玩具檔期中，就以「蠟筆小新轉轉花生」最為熱賣，3天內即被搶購一空。

小7指出，觀察到上班族多會在辦公室擺設療癒商品，因此也開始推出公仔及杯緣子等討論度高的商品，或是配合電影上檔檔期，開發周邊商品，同時也會參考國外討論度高的商品，將其引進販售。

而這次限量開賣的史努比轉轉花生，共有16款，其中史努比就佔了5款，分別為一般史努比、跟糊塗塌克一起登場的史努比，以及史努比（JOE COOL）、史努比（王牌飛行員）、史努比（棒球）等。

另外，連最可愛的小黃鳥糊塗塌克也變成轉轉花生，以及史努比的兄弟跟妹妹也在販售行列，包括史努比的浪人兄弟史派克、狗狗界的選醜冠軍奧拉夫，以及唯一的母狗狗貝兒，每款都必收藏。

至於全家則於7月初推出Kakao Friends全店集點商品，引起ka粉爆動搶購。因此為滿足廣大Ka粉蒐集慾望，再與Kakao Friends獨家聯名推出杯裝咖啡拿鐵與觀音拿鐵，共有四款，售價皆為30元。

▲▼超商新品 。（圖／資料照）

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,轉轉花生,史努比

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