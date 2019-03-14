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「爆料無邊」鬆厚比薩每口都有料！必勝客限時單點大比薩6折

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▲▼必勝客限時單點大比薩打6折 。（圖／業者提供）

▲必勝客推出美味升級鬆厚比薩2.0。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

看準「小聚會」趨勢，必勝客除了推出全新形象廣告，也積極搶攻小型聚餐商機，推出美味升級鬆厚比薩2.0，強調運用新製作工法讓比薩更加「爆料無邊」，每口都能吃到滿滿餡料。同時，還限時推出優惠活動。

為滿足消費者想要口口吃到料的願望，必勝客針對大眾最常選購的鬆厚比薩升級整體口感，不僅強調「爆料無邊」的視覺震撼，更主打每日新鮮手，讓消費者能吃到外酥內軟的鬆厚比薩。自即日起至4月29日，還推出單點一個大比薩6折優惠，所有鬆厚、薄脆大比薩皆享折扣，加價餅皮另計。

另外，為歡慶28歲生日，自3/11至4/30期間，摩斯漢堡推出兩款限定新品，分別為天丼珍珠堡和日出燒肉蛋堡等。其中，日出燒肉蛋堡除了使用經典的摩斯燒肉片外，大口咬下還會驚喜迸出雞蛋天婦羅，每個售價100元。而天丼珍珠堡則吃得到整隻白蝦，以及經典天婦羅帕隄，單個售價110元。

摩斯漢堡指出，即日起至4/10，凡購買生日慶限定新品，還可獲得經典美味優惠券一張，每周贈送品項皆不同。其中，即日起至3/20止，則是贈送摘鮮綠炸蝦堡+100%無糖冰綠茶(L) 89元優惠券，原價110元，等於省了21元。

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關鍵字：必勝客,比薩,披薩,鬆厚比薩

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