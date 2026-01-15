守護孩子外出安全成首要課題！最新民調揭露：家長挑選汽座與推車最在意「國際認證」

▲根據民調顯示，挑選推車、汽座產品時安全性是家長決策的首要門檻。（圖／品牌提供，下同）

近年官方統計顯示，台灣新生兒人數持續下降，在少子化時代，每一個寶寶都格外珍貴，承載著全家人更多的期待與愛。因此新手爸媽在挑選育兒用品時更加謹慎，如何選擇真正安心可靠的產品，成為現代父母的重要課題。

ETtoday近日發布的「兒童乘車安全與母嬰用品選購調查」中，便以1,200份有效樣本勾勒出台灣家庭的真實需求；現代家庭的選購核心已大幅轉向「專業認證」。在挑選兒童安全汽座時，三大關鍵因素合計占比54.4%，顯示超過5成家長在選購時，最重視的依序為符合國際安全測試、寶寶可使用年齡長短、價格實惠。而在推車的選擇上，也有2成家長在乎產品是否符合國際安全測試，其關注度遠超過對車體重量、體型或價格的敏感度。這反映出當前的育兒趨勢：爸媽們要的不僅是方便好用的工具，最重視能讓全家人出遊都感到踏實的「安全承諾」。

從安全認證邁向專業信任：爸媽選產品，不再只看合不合格

現在家長對於安全標準的要求極高，不是只看有沒有通過台灣合格規定，還希望產品通過更嚴格的國際安全規範，R129就是歐洲最新的安全規範，以更高標準及更符合實際車禍狀況進行安全測試。

而在所有母嬰品牌中，Joie在兩大品項皆奪下高考慮度，有19.6%的家長會優先考慮Joie汽座，18.2%的家長選購推車時也將Joie列入前三名榜單中，這反映出不只是品牌被看見，而是Joie重視「安全」這件事，在市場上被真正認可。

Joie之所以能同時在汽座與推車獲得青睞，核心來自品牌長年專注於安全技術，產品皆通過歐洲及台灣雙重規範。從布料材質、安全扣具、結構設計到撞擊測試，都以高標準方式審視產品；當家長越重視安全，越能感受品牌的用心。

汽座法規認知仍有落差 安全知識需持續推廣

除了重視安全，調查也揭露另一個令人關注的現象：許多家庭其實不熟悉乘車規範，也不知道怎麼判斷汽座是否「真的安全」。

數據指出，只有48.8%的受訪者知道ISOFIX安裝方式；僅40.7%知道2歲以下寶寶必須後向乘坐，在2020年台灣法規就已規定2歲以下寶寶需後向乘坐安全座椅。歐洲最新汽座安全規範R129更有38.9%的民眾完全不知道。這代表許多爸媽可能因相關資訊不夠了解，在不知情的情況下使用錯誤，影響安全保護。

因此，家長在選擇品牌時，不只希望產品「是安全的」，更希望品牌能提供清楚資訊、協助理解甚至引導正確使用。Joie正是在這個關鍵點上，成為家長的安心依靠。透過線上知識內容、示範影片並且長期與靖娟兒童安全文教基金會合作推廣安全知識，幫助忙碌的爸媽，不需理解艱深條文，能在短時間內了解安全知識與產品正確使用方法，彌補大眾在專業知識上的不足。

口碑比廣告更有力量，真實經驗分享更具說服力

調查也發現，影響爸媽購買母嬰用品的最大來源並非官網、廣告或優惠，而是最生活化的三種來源，包括親友口碑、母嬰討論群與社群推薦；這顯示在育兒用品的世界裡，「另一個爸媽的真實經驗」往往比任何事都更能說服人。

Joie在口碑場域裡長期維持高討論度，不論是推車的穩定度、收車流暢度、耐用性，或汽座的側撞表現、安裝便利與孩子實際乘坐的舒適度，都常是社團媽媽們分享的重點；許多使用回饋來自「真實日常」，因此比起品牌宣傳更具信任度，也讓Joie在家長做決策時，自然浮現在首選名單裡。

爸媽選擇的不只是產品 是被真正理解的信任感

同時，調查也顯示受訪者對Joie的品牌印象以「汽座專家」、「安全可靠」最為鮮明； 這樣的品牌定位不僅源於高規格產品要求，更建立在多年市場深耕與安全推廣的累積。

為更落實兒童乘車安全的重要，Joie注意到許多爸媽在帶幼童搭車時，不便攜帶自家安全汽座，寶寶的乘車安全大打折扣，基於這份理解，去年9月開始Joie x Uber攜手合作「寶寶優步」叫車服務，提供Joie stages 0-7歲成長型雙向兒童安全汽座，讓寶寶外出無論搭乘自家車或是叫車都能被安心守護。

Joie因為理解爸媽的真實需求，知道爸媽在乎產品可使用的年限及舒適度，以不同年齡及多元使用情境為考量，研發出多款成長型產品，並以直覺化的操作設計讓爸媽使用更簡單、便利。

對許多爸媽而言，Joie總會為爸媽多想一步，「不知道怎麼選，就選Joie」安全、可靠又貼心。