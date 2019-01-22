麥當勞明起21項產品貴3元！2019才過22天...就有12家漲價了

記者曾婉婷／綜合報導

2019年才剛開始不到一個月時間，就有不少連鎖業者因應基本工資月薪調漲宣布漲價消息，包含手搖飲、餐飲、速食等，且都宣稱漲價非單一因素，而是考量整體營運成本，其中麥當勞更4年內3度調漲售價。對此，本篇即整理了去年底至一月至今已宣布漲價的業者，供消費者參考。

★連鎖速食

►麥當勞將自1月23日起調整售價，包含5項漢堡類主餐單點、蛋堡與滿福堡系列、麥脆鷄腿等，共21品項調升3元等。其中，嫩煎鷄腿堡更從79元變成82元；大麥克也調漲至72元；而早餐部分的無敵豬肉滿福堡加蛋則從75元變成78元；吉事蛋堡則是從29元調漲為32元，漲幅超過一成為最多。

►肯德基自1月15日起調整部分餐點售價，整體產品價格調幅約5%，包含單點蛋撻調升2元、單點炸雞調升6元，及單點漢堡調升9～10元，如咔啦雞腿堡變99元；而XL套餐調升10元、桶餐類則視產品組合不同，價格調升16元起。不過，個人套餐則較原價最高調降26元、降幅最高達17%。

►丹丹漢堡於去年11月16日即更換菜單並調漲部分商品售價，包含受到喜愛的9號餐，從93元漲了6元變99元等。不過，業者宣稱，只是推出新菜單。

★連鎖披薩

►拿坡里從1月10日起，開始調漲外帶、外送披薩價格各10元，像是大披薩原價259元，調漲後的價格為269元；而小披薩原價159元調漲後變成169元；另外，外送部分，大披薩原價319元漲為329元；小披薩原價219元漲價為229元等。至於炸雞沒有調漲。

►必勝客自1月22日起，調漲部分產品價格，將一般的大比薩調漲15元、小比薩調漲10元，而個人比薩則調漲6元。另外，芝心餅皮、菠蘿餅皮、菠蘿芝心餅皮、鬆厚帕瑪餅皮調漲10元。而外送服務費也調整為消費金額399元以下收取50元。至於歡樂吧吃到飽則調整為平日用餐時段不分午晚餐統一收費319元、假日全天用餐統一收費369元，漲幅達18%。

★連鎖餐飲

►鬍鬚張從元旦1月1日起漲調47項商品，大部份品項調漲5元，漲幅最高超過1成，包含主菜類（含便當）漲5元、青菜類漲5元、湯品（含甜湯、飲料）漲5元；以及鴨蛋漲1元、老波嫩肉漲2元等。

►三商巧福日前在官網貼出公告，指出由於營運成本增加要調漲部分商品5元，包含原汁牛肉麵從110元變115元；半筋半肉牛肉麵從120元變125元；牛三寶牛肉麵從125元變130元；另外，蘭州雙寶牛肉麵則從145元調漲為150元等。

►TGI FRIDAYS日前調漲部份商品售價，漲幅為2～5%，包含美式炭烤豬肋排從920元漲為960元；肋眼牛排從990元漲至1050元；香酥馬芝拉條漲20元變300元；金色陽光小管沙拉則漲了50元，從430元變成480元。

►吉野家自年初即調漲部分商品售價，包含韓泡豚肉丼漲10元，從115元變為125元；翠玉子豬肉丼原價115元，調漲10元為125元。

★連鎖茶飲

►一芳水果茶自元旦起調漲部分品項售價，包含茶類中杯調漲5元、水果飲品調漲5元等，像是一芳水果茶、金鑽鳳梨綠、埔里百香綠等都在調漲名單中，而熱門、易缺貨的商品如純釀楊桃汁則是調漲10元。

►珍煮丹日前也在官網釋出2019年北部地區最新菜單，黑糖奶香系列不論中杯、大杯都調漲5元，其中黑糖鮮奶更從40元直接調漲至50元，漲幅最大為10元。而濃純拿鐵系列也調漲5元。另外，熱門商品如百香雙響則漲10元、蓋世抹茶漲5元、黑糖冬瓜漲5元、黑糖冬瓜檸檬珍珠漲5元，宇治抹茶、泰泰鮮奶茶系列皆調幅5元，尤其宇治抹茶珍珠、宇治抹茶紅豆一杯更要價高達90元。

►樺達奶茶日前也貼出漲價公告，由於原物料持續上漲，為提供更優質的飲品，及堅持食材物料的品質，於108年元月1日起，飲品調漲5元。