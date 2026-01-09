　
民生消費

年輕人也遮不住的累！視覺年齡被「眼神」出賣　醫師：眼袋才是讓臉顯老的最大破綻

除眼袋,黑眼圈眼袋,消除眼袋,去眼袋,眼袋手術,光澤,眼周,眼神（圖／彤顏診所提供）

▲尋求專業醫師才能從根本解決問題！（圖／彤顏診所提供，以下同）

消費中心／綜合報導

隨著跨年與歲末聚會接踵而來，每逢年末社交旺季，人們對外貌的檢視標準也拉高，尤其明明睡飽八小時，拍照時的眼周老態與倦容依然無所遁形，視覺年齡瞬間老了好幾歲。「看起來很累」成為不少人共同的困擾，這股焦慮甚至已延燒到年輕族群，讓「眼袋」成為醫美門診中詢問度持續升溫的項目之一。專業整形外科陳彥瑋醫師指出，眼袋並不只是熬夜或水腫這麼簡單，問題在複雜的結構性成因，必須從醫學層面精準破解。

諮詢年齡下探　20歲出頭也為眼袋所苦
 不少民眾一看到下眼緣凸起，便直覺認定是「眼袋」找上門，卻未必真正理解成因。彤顏診所陳彥瑋醫師觀察，因眼袋求診諮詢的年齡層確實有下降趨勢，其中不乏年僅20歲出頭的年輕男女，除了遺傳因素影響，有些人天生眼周結構較明顯，或是本身有過敏性鼻炎，現代人長時間使用3C產品、生活作息不規律、長期熬夜等，都會眼袋與黑眼圈提早報到，進而放大疲憊感。

只要眼袋凸出、淚溝凹陷，就容易讓人顯得老態、沒精神，但並非所有下眼凸起都屬於「真正的眼袋」，多半是因皮膚鬆弛、支撐力下降，造成所謂的「假性眼袋」，陳彥瑋醫師形容這類情況就像氣球充氣後再放氣，皮膚失去彈性而產生皺摺，看起來像有囊袋，並非脂肪膨出所致；他指出眼袋屬於結構性的問題，主要是眼袋前方的筋膜隨著年齡與時間逐漸鬆弛，無法支撐後方脂肪重量，導致脂肪向前突出，形成真性眼袋，單靠擦保養品或按摩，頂多只能讓細紋稍微淡化、延緩老化速度，仍無法完全改善。

林美貞眼袋手術大解析►►https://youtube.com/shorts/3RX-xhPOUcA?si=Atnz-WDn8xImdpnB

傳統手術內開、外開各有侷限　單純「移除脂肪」恐放大凹陷
 既然結構性的真性眼袋難以靠保養品逆轉，手術便成為多數人考慮的治療選項。傳統眼袋手術主要分為「內開」與「外開」兩種，兩者間差異在於是否能處理皮膚鬆弛，內開手術適合單純脂肪突出、皮膚彈性尚佳者；外開則能一併處理鬆弛皮膚，但恢復期相對較長。不過，陳彥瑋醫師提到，現代人的眼周困擾往往不只侷限於眼袋，常同時合併淚溝凹陷、黑眼圈加深，甚至蘋果肌支撐不足，若僅單純移除脂肪，反而可能讓原本的凹陷更加明顯。

特別是外開手術，常因直接切開而破壞了眼周重要的肌肉「眼輪匝肌」，導致美觀的臥蠶形狀改變甚至消失，嚴重者更可能產生下眼瞼外翻、結膜外露等併發症，不僅影響外觀，更會造成結膜炎等不適。此外，傳統術式主要採取「移除脂肪」或「眼袋補脂」，將脂肪取出後再填補至淚溝位置，陳彥瑋醫師說：「這類方式切斷了血液循環，使得脂肪存活率不穩定，實際可維持的比例約為五至七成」，隨著時間推移脂肪逐漸被吸收，原本改善的淚溝凹陷可能再次浮現，這也是術後效果不如預期，感覺「眼袋又回來」復發的關鍵「硬傷」。

除眼袋,黑眼圈眼袋,消除眼袋,去眼袋,眼袋手術,光澤,眼周,眼神（圖／彤顏診所提供）

▲藝人林美貞體驗「5D亮睛術」，達到眼部整體視覺年輕化的效果。

眼袋手術觀念轉向結構調整　從根本治療改善
 隨著對眼周結構理解加深，眼袋手術治療的觀念也逐漸轉變，要減少復發，必須同時處理脂肪量、韌帶鬆解與皮膚緊緻度。陳彥瑋醫師指出，現在的眼袋手術治療趨勢已從過去單一「抽脂或補脂」，轉向以「結構性重建」為核心，如「5D亮睛術」複合型態的眼袋手術，強調不只是讓眼袋不凸，更要利用眼袋脂肪轉位重新定位，讓眼下區域達成真正的自然平順。

陳彥瑋醫師解釋，「5D亮睛術」將原先突出的眼袋脂肪重新調整與精準轉位，鬆解原本的眶隔膜結構與支撐韌帶，使眼袋內脂肪得以自然下移、重新定位，並與蘋果肌脂肪層進行穩定固定。再搭配韌帶重建，讓轉位後的脂肪成為長期穩定的支撐結構，有效改善眼袋與淚溝之間「一凸一凹」的視覺落差，使眼周線條更顯平順流暢。

過程中更全面優化眼周立體度與年輕感，同步改善眼袋、淚溝、黑眼圈與細紋等問題，脂肪延伸至蘋果肌區域後，也能呈現自然膨潤的中臉支撐效果，實現眼周與中臉同步年輕化的「一兼五顧」整體改善。

除眼袋,黑眼圈眼袋,消除眼袋,去眼袋,眼袋手術,光澤,眼周,眼神（圖／彤顏診所提供）

▲藝人林美貞尋求專業醫師來解決眼袋的困擾。

術後照護不可少　專業評估是關鍵
 由於「5D亮睛術」需要精細操作，更考驗醫師的經驗與耐性，相較於傳統手術大約半小時至一小時左右即可完成，其手術耗時約至少兩小時以上，但換來的是更為自然且持久的視覺效果。無論是哪一種手術方式，術後照護很重要，切勿抱持「一勞永逸」的心態，陳彥瑋醫師提醒，術後初期應依醫囑進行冰敷與溫敷，幫助消腫與促進循環，修復期間，則需避免任何可能增加眼壓的行為，如長時間低頭、過度重訓或血壓劇烈波動，並從調整生活作息與日常保養做起，才能讓改善效果維持得更久，整體狀態看起來更理想。

為了在美感與安全性之間取得平衡，臨床上並非一套術式適用所有人，醫師在評估時會根據每位患者不同的眼周程度，量身給予相對精準的處理，治療方式與費用也會依個人是否合併淚溝、黑眼圈或皮膚鬆弛而有所差異，除了考量預算，陳彥瑋醫師也建議，民眾在諮詢時，應選擇具備合格整形外科資格、專業麻醉團隊與合法環境的醫療機構，確保醫療安全與品質，才能真正告別疲憊眼神，重拾自信。

療程效果因人而異，並非保證每個人都有相同的效果；
有關適應症、禁忌症等副作用等問題，療程前務必親自諮詢醫師，由醫師為專業說明和診斷

除眼袋,黑眼圈眼袋,消除眼袋,去眼袋,眼袋手術,光澤,眼周,眼神（圖／彤顏診所提供）

彤顏診所 整型外科醫師陳彥瑋
學經歷介紹 :
台中榮民總醫院整形外科 主治醫師
中華民國整形外科專科醫師
台灣整形外科醫學會會員
形體美容外科醫學會會員
韓國大邱 V 整形外科醫院 研究員
韓國 A one 整形外科醫院 研究員

01/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男奪刀跌倒...刺中自己脖子慘死
家族事業上班「月薪3萬6待不住了」　媽突給驚人年終
快訊／疑天氣太冷　女騎士摔落排水溝亡
Fumi阿姨合體「最美檢察官」！　美照曝光
IU、李鐘碩低調放閃！　粉絲暴動：嗑到了
北臉13款羽絨外套爆造假　韓國官方認了
宋芸樺難得脫了！超兇上圍包不住　S曲線靠3招

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

年輕人也遮不住的累！視覺年齡被「眼神」出賣　醫師：眼袋才是讓臉顯老的最大破綻

除眼袋黑眼圈眼袋消除眼袋去眼袋眼袋手術光澤眼周眼神

