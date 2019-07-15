「桂花小麥啤酒」變霜淇淋了！限定3天20間全家搶先開賣

▲全家新推出桂花小麥啤酒霜淇淋。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接炎熱夏天來臨，超商不斷推出飲料跟冰品搶市。其中，全家今年再度與金色三麥合作，於7/20推出桂花小麥啤酒霜淇淋，以桂花小麥啤酒融合霜淇淋濃郁奶香，每支售價39元，並於7/17至19三天在全台北中南20家門市搶先開賣。



除了推出桂花小麥啤酒霜淇淋，全家這次還與金色三麥合作推出四款義國料理，以皮爾森啤酒入料，包含青檸晶凍雞肉麵沙拉、法式松露烤雞燉飯、義式完熟蕃茄牛肉燉飯、辣蕃茄乳酪牛肉義大利麵等，其中義式燉飯為便利商店首見。

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全家指出，看好近年台灣年輕消費者對燉飯口感接受度漸高，因此鮮食開發團隊歷經一年時間，使用超過2噸米飯反覆測試水量及炊飯溫度，才讓義式燉飯的醬汁、米心口感達到完美平衡，而且這次商品還已取得Clean Label單潔淨標章，食材少添加，讓消費者品嚐無負擔。

另外，小7則再度與麵屋一燈聯名推出鮮食，除了去年創下熱銷150萬份紀錄的「照燒雞炒飯」再度回歸外，還新推出「麵屋一燈辛拌麵」，以麵屋一燈招牌的粗拉麵，搭配主廚特製麻辣醬和油蔥酥，香辣帶勁，適合在炎熱夏天品嚐。