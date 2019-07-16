超商「聯名熱賣霸主」狂銷150萬份！麵屋一燈「照燒雞炒飯」小7再度回歸

▲7-ELEVEN熱賣獨家聯名夯品強勢回歸。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

近年來，聯名商品狂潮湧現，除了飲料、餅乾等商品外，還拓展到超商鮮食，像是小7去年與麵屋一燈攜手推出的「照燒雞炒飯」，更創下熱銷150萬份紀錄，堪稱聯名長銷熱賣的霸主。而業者也看好其熱潮，今年再度將商品回歸販售。

小7今年再度與麵屋一燈攜手合作，除了將消費者熱愛的「照燒雞炒飯」重新回歸外，更推出「辛拌麵」，以主廚特製麻辣醬搭配油蔥酥，加上麵屋一燈招牌的粗拉麵、嫩梅花叉燒，吃起來香辣帶勁，份量飽足，堪稱男子漢必吃的夏季開胃料理。

至於「照燒雞炒飯」售價為89元，「麵屋一燈辛拌麵」售價則是85元，並自7月17日起至7月30日，搭配夜間食堂活動（17：00~23：59）指定品項任選第二件85折。

另外，全家這次則與金色三麥合作推出四款義國料理，以皮爾森啤酒入料，包含青檸晶凍雞肉麵沙拉、法式松露烤雞燉飯、義式完熟蕃茄牛肉燉飯、辣蕃茄乳酪牛肉義大利麵等，其中義式燉飯為便利商店首見。

全家指出，看好近年台灣年輕消費者對燉飯口感接受度漸高，因此鮮食開發團隊歷經一年時間，使用超過2噸米飯反覆測試水量及炊飯溫度，才讓義式燉飯的醬汁、米心口感達到完美平衡，而且這次商品還已取得Clean Label單潔淨標章，食材少添加，讓消費者品嚐無負擔。

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