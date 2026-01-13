7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊　超過80款快閃購

▲7-11推出反派貓「魯斯佛」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迪士尼經典角色「小熊維尼」滿100周年，7-ELEVEN推出「小熊維尼100周年百變特輯」，超過80款獨家周邊，將於1月21日起快閃購；同場還有迪士尼最萌反派貓之一「魯斯佛」，1月14日起開賣。

▲7-11推出小熊維尼周邊。（圖／業者提供）

●小熊維尼周邊

7-ELEVEN自1月21日起推出「小熊維尼100周年百變特輯」全店集點活動，這次以「精品3C」、「質感生活選物」、「時尚配件」打造3大開發主軸。其中為了紀念100周年，特地推出「限量布偶吊飾零錢包+變裝衣服組」，有各種表情包的經典維尼，還有跳跳虎、小豬等隨機組合衣服可搭配，每款加價購299元，可以體會驚喜開箱樂趣。

▲限量布偶吊飾零錢包+變裝衣服組，加價購299元。（圖／記者林育綾攝）

另外有適合小資上班族的「限量多功能手機鏡架」，可以放在桌上當作手機支架、鏡子，一體兩用，還有人生好難的惡趣味語錄，每款99元。

▼「限量多功能手機鏡架」可放在桌上當作手機支架、鏡子，一體兩用。（圖／記者林育綾攝）



針對臥室、客廳等居家場景，也推出「限量造型公仔鏡面時鐘」、「限量磁吸懸浮公仔燈」、「限量造型搖擺掛鐘」、「限量睡衣派對拍拍燈」等療癒商品，成為家中最萌實用擺設；更有「限量造型公仔茶几」，厚實質感大公仔，是茶几也是擺飾。

▲▼7-11推出小熊維尼周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

同時還有出遊最流行的「限量滑輪拖車購物袋」，收納可摺平不佔空間，大開口拿取容易，可依照多種情境使用。「限量羊羔絨毛包」有3款造型，羊羔毛搭配刺繡設計，冬季限定，內附夾層，外出收納便利，加價購299元。

▲「全店小熊維尼100周年集點活動」1月21日起快閃購。（圖／業者提供）

「全店小熊維尼100周年集點活動」1月21日凌晨0點起至2026年2月24日，uniopen會員於門市消費、繳費或寄/取件，即可當筆加價購「限量布偶吊飾零錢包+變裝衣服組」。1月21日下午3點起至2月1日「快閃購」，單筆消費不限金額報會員手機直接買。

▲7-11推出反派貓「魯斯佛」周邊。（圖／業者提供）

●反派貓「魯斯佛」周邊

除了小熊維尼之外，7-ELEVEN也自1月14日起全店推出最萌貓貓反派之一的「迪士尼魯斯佛系列」，經典的酷跩表情，變成造型存錢筒、招財貓、造型絨毛卡套、絨毛手機座、坐姿絨毛玩偶等，替家裡增添擺飾新成員。

▲7-11推出反派貓「魯斯佛」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

外出小物，像是魯斯佛「整身束口袋」絨毛柔軟，造型療癒，加價購只要199元；「貓掌收納杯套」絨毛工藝手感極佳，多功能設計，飲料提袋可分離，貓掌搖身一變成收納小包，加價購349元。

▲▼7-11推出反派貓「魯斯佛」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN也針對戶外出遊以及萌寵經濟推出「戶外摺疊拖車」、「戶外摺疊凳」、「雙層網格保冷袋」等吸睛用品，野餐攜帶用具超便利。

▲寵物寬寬碗、貓抓板。（圖／記者林育綾攝）

冬日幫寵物寶貝換新年用品，首推「WIDEN寬寬碗」，不同造型以及前低後高的設計方便寵物食用；還有主子們最愛的藝術貓抓板，讓貓系日常更增添樂趣。另有實用寵物被，兩面皆是不同材質四季皆可用，免煩惱收納問題。

▲▼7-11推出迪士尼反派貓「魯斯佛」周邊，1月14日起快閃購。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN「迪士尼魯斯佛系列」將於1月14日起至1月25日，在全台門市快閃購，單筆消費不限金額，報會員手機直接買。

▲7-11推出反派貓「魯斯佛」周邊。（圖／業者提供）

★全家

全家近來推出「2026福袋宇宙」，開賣多款「肖像與品牌聯名福袋」，售價399元至1,599元，集結20大人氣IP，包括Care Bears、褲褲兔、三麗鷗、迪士尼、小白虎與黑虎蝦等，共38款設計。內容從造型毯、絨毛包、14吋手提箱到26吋前開式行李箱都有，滿足收藏與實用需求。

▲▼全家推出「肖像與品牌聯名福袋」。（圖／業者提供）

福袋登記還能抽獎，頭獎抽出3台BMW iX1純電運動休旅（每台價值199萬），另有30支iPhone 17 Pro、黃金獎項，總價值突破2,000萬元。