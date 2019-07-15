限量30萬杯！「冰森永牛奶糖奶茶」再次回歸　限定北部小7開賣

▲「冰森永牛奶糖奶茶」融合牛奶、阿薩姆紅茶基底及森永牛奶糖香。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接炎熱暑假來臨，超商新品一波接著一波上市。其中，小7今年再度與森永合作，推出季節限定的「冰森永牛奶糖奶茶」，且換裝升級再上市，自即日起限定北部約2,000間門市販售，限量30萬杯。

去年熱銷40萬杯、社群打卡超過1萬則的「冰森永牛奶糖奶茶」，小7今年再度限時回歸。而這次還換裝升級再上市，以森永牛奶糖天使翅膀LOGO為吸管配件，並搭配杯身菱格紋設計，喝起來像是臉上長了Q版的鬍子，趣味感十足。售價70元。即日起至7月30日，CITY CAFE大杯以上第二杯7折。

除了再度推出「冰森永牛奶糖奶茶」外，小7還推出13款共26個英文字母包裝的聯名飲品「蜜蜂工坊蜂蜜牛奶」，不僅可拼湊出「LOVE」組合，還能自由組合創意單字，售價35元。自7月16日起至8月13日購買兩件還能參加飲料抽抽樂活動，預計帶動相關業績較成長1～2成。

另外，全家Let’s Café則推出第三波嚴選私品茶「椪柑百香青茶」，以台中椪柑、埔里百香果原汁與南投在地青茶變身特色茶磚，解渴不甜膩，且杯身採用全新綠色質感設計，會員價65元。同時，全家也再與Kakao Friends獨家聯名，推出杯裝咖啡拿鐵與觀音拿鐵，共有四款，售價皆為30元。