網友暴動搶訂0元吃披薩　foodpanda系統當機狂砍單

▲美食外送平台foodpanda推出肯德基、必勝客折扣碼優惠活動，大批網友湧入系統搶著訂餐，結果今（1/25）上午App發生當機暫時無法接單，之後約於13:00左右恢復正常。（圖／翻攝自foodpanda App）

記者洪菱鞠／台北報導

美食外送平台foodpanda近期針對肯德基、必勝客推出優惠活動，輸入折扣碼可現折130元和129元，限定新用戶首購使用，吸引大批網友搶著訂餐，25日凌晨起卻有不少人陸續反應出現訂單重複、消失、被砍單或是無法搜尋到附近區域門店等情形，系統因大量訂單湧入造成大當機暫時關閉；foodpanda僅表示狀況還在了解中，無法多作回應，將由客服處理。

肯德基、必勝客接連喊漲後，foodpanda最新優惠活動就針對這兩家速食店提供130元和129元新用戶折扣碼，必勝客個人餐折價後，等於0元就能吃到免費披薩，肯德基XL餐點折價後也只要45～49元不等，划算價格吸引大批網友爭相搶訂。不過25日凌晨起卻發生訂單重複、消失、被砍單等各種狀況，APP頁面也出現「抱歉，目前我們收到大量訂單，為了提供您良好的外送服務，我們暫時無法接單，請五分鐘後再嘗試！」公告。

Ptt上就有網友提到自己只有下標一筆，卻成立了5筆訂單，因為一開始選擇貨到付款皆失敗，最後改用信用卡終於付款成功，但沒想到連同之前的訂單也都成立，最後也送來了5次披薩。另有許多人反應部分區域門店關閉沒辦法訂餐，或直接被砍單，「必勝客好像全砍了」、「被砍單，然後首購優惠被吃掉了 傻眼」、「被砍單+1」、「首購第一次也被砍單了」，還有的是訂單明明消失了，餐點仍準時送到。

對此，《ETtoday新聞雲》記者進一步致電詢問，foodpanda僅表示詳細狀況還在了解中，活動是否會延長不確定，將由客服處理。但據先前foodpanda回應其他平面媒體時提到，每個區狀況不一樣，不會是全台統一的關閉或無法接單，同時也指出此優惠是限制新用戶，部分消費者可能因為是舊客才無法使用。