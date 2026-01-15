　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11「365杯咖啡優惠」開跑！最低組合42折起　寄杯方案一次看

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商新一波咖啡寄杯優惠來了。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

每天需要「咖啡續命」的上班族，可以趁便宜揪團了！7-ELEVEN即日起至1月31日在「OPENPOINT行動隨時取」，推出「馬年前哨戰」活動，多款咖啡365杯組合，下殺42折、5折起，適合親友一起團購省錢。此外，萊爾富也有多款指定咖啡、飲品「買1送1」。

★7-ELEVEN

●馬年前哨戰365杯優惠

7-ELEVEN 即日起至1月31日，在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出「馬年前哨戰」365杯優惠組合，可轉贈給其他親朋好友會員，適合上班族或學生揪團合買，還有機會抽等值OPENPOINT點數，最高16888點。

・大杯精品美式／精品拿鐵，365杯16888元，42折（原價110元／杯）。

・大杯濃萃美式，365杯8888元，5折（原價50元／杯）。

・大杯濃萃拿鐵，365杯12888元，59折（原價60元／杯）。

・琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，365杯8888元，54折（原價45元／杯）。

▼7-11「365杯組合優惠」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

●「1888一路轉運發」寄杯優惠

若不想一次買太多，7-ELEVEN即日起至1月31日在OPENPOINT行動隨時取推出「1888一路轉運發」活動，多數方案單組售價1888元，杯數從40杯至62杯不等，最高可省超過1700元，兌換期限至2026年5月31日。

・特大杯美式，62杯1888元，51折，省1832元。

・特大杯拿鐵，48杯1888元，56折，省1472元。

・特大杯厚乳拿鐵，40杯1888元，56折，省1512元。

・黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，56杯1888元，56折，省1472元。

・琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，56杯1888元，56折，省1472元。

・中杯精品拿鐵／中杯精品美式，40杯1888元，52折，最高省1712元。

▼7-11寄杯「1888元組合優惠」。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家即日起至1月18日「會員限定」優惠，飲品方面，Let’s Café大杯特濃美式、特濃拿鐵「任選2杯特價79元」；Let’s Café經典冰磚拿鐵「2件99元」。茶飲部分，Let’s Tea柳橙香柚綠茶祭出「2件75元」；霜淇淋不限口味也同步推出「加10元多1件」優惠。

▼全家指定咖啡2杯79元。（圖／業者提供）

★萊爾富

▲萊爾富多項飲品以及咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

●門市優惠｜即日起至1月20日

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元）。

・中杯辻利抹茶歐蕾，買1送1，5折（原價60元）。

・大杯恐龍巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・大杯恐龍冰沙，35元，5折（原價70元）。

・恐龍摩卡咖啡，35元，44折（原價80元）。

・巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・巧克力珍珠歐蕾，35元，44折（原價79元）。

・中杯拿鐵，第2杯5元，56折（原價45元／杯）。

・大杯拿鐵，第2杯5元，55折（原價55元／杯）。

・中杯特濃拿鐵，第2杯5元，55折（原價55元／杯）。

・大杯特濃拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・大杯燕麥奶拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・大杯醇脆黑糖拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・大杯蜂蜜拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・冰摩卡咖啡，第2杯5元，54折（原價70元／杯）。

・漂浮香草海鹽拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・漂浮巧克力拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・日本抹茶咖啡拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・特大杯拿鐵，第2杯5元，54折（原價70元／杯）。

・恐龍摩卡咖啡，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・海鹽焦糖拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・漂浮恐龍摩卡咖啡，第2杯5元，53折（原價100元／杯）。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

