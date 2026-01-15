　
【廣編】2026台北跑咖新地標！「KA DUO Ｘ 純。點心」聯名店登場　全台首創五角星蛋塔、雪燕窩達克瓦茲與獲獎光影空間一次解鎖

▲▼咖啡廳,聯名,KA DUO,純。點心,大安,金點設計。（圖／業者提供）

▲「KA DUO Ｘ 純。點心」聯名店憑藉榮獲雙項國際設計大獎的光影空間，以及全台首創的專利五角星蛋塔，為城市綠洲注入法式精品甜點靈魂。

圖、文／KA Duo提供

台北大安區轉角迎來了一處結合建築光影與精品飲食的「城市綠洲」。咖啡品牌KA Duo city aura coffee與法式甜點名店純。點心 Pâtisserie Catherine強強聯手，於2026年初正式推出品牌聯名概念店，打造結合精品咖啡、專利甜點與光影藝術的五感策展空間。

該店空間設計以「光影展演」為核心，運用極具張力的玻璃裝置藝術，讓自然光與室內照明交織出流動詩意。這項設計一舉摘下2025日本優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）與2025臺灣金點設計獎雙重殊榮，成為建築與攝影愛好者的必訪勝地。在餐點研發上，「純。點心」展現極致創意與工藝，像是「微醺玫好雪燕達克瓦茲」是全台首款將頂級「雪燕窩」融入內餡的甜點，靈感源自店內的玻璃光影，搭配玫瑰乳酪與微醺奶酒香氣，層次優雅。五角星型蛋塔則是擁有獨家專利設計，特殊的稜角不僅視覺吸睛，更極大化了酥脆口感，搭配濃郁蛋香，好吃也好拍。現烤費南雪每日限量供應，堅持現烤以釋放焦化奶油的榛果香氣，與KA Duo的職人咖啡形成完美平衡。

為延續這份美好，雙品牌同步推出「千層葉子酥」聯名禮盒，嚴選台灣虎尾糖與鐵觀音茶粉製作，象徵品牌如葉子般茁壯，將在地單純美味封藏其中。這座聯名店不僅是品嚐咖啡與甜點的場域，更是結合藝術與設計的策展空間。邀請您走進大安區的轉角，體驗一場味覺與視覺的雙重盛宴。

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

