民生消費

新年從健康出發　Coupang酷澎集結國內外領導品牌打造全方位活力補給

消費中心／綜合報導

迎接嶄新一年，美商Coupang酷澎為顧客注入滿滿元氣！1月14日至20日推出「火箭速配」保健與營養補給專區，集結國內外知名品牌保健品、營養補給品與蛋白飲系列最低3折起，包含善存、DHC蝶翠詩、營養師輕食、THE VEGAN樂維根等，陪伴健身族與日常保養族群，從一年之始打造自信健康生活。

針對輕度運動的上班族與樂齡族群，Coupang酷澎推薦葡萄王、老協珍、台塑生醫等關鍵補給品牌，讓日常保養更簡單，為活力加分就交給值得信賴的品牌。
 

▲▼ 保健品,營養,補給,蛋白飲,新年,促銷,健康,生活,酷澎,Coupang。（圖／品牌提供）
▲Coupang酷澎合作國際大牌與台灣本土信譽品牌，讓顧客能在酷澎一站購足全家人不同階段、不同需求的健康補給。

根據 Mobility Foresights 指出，台灣健康食品市場預計將由 2025 年的 258 億美元成長至 2031 年的 476 億美元，年成長率達 10.5%。隨著健康意識提升，年輕族群對高蛋白、超級食物與天然飲品需求升溫，帶動品牌加速研發更貼近在地需求的產品。

酷澎憑藉全球營運版圖累積的市場洞察，持續擴大保健食品與營養補充品選品，合作國際大牌與台灣本土信譽品牌，讓顧客能在Coupang酷澎一站購足全家人不同的健康補給。
 

▲▼ 保健品,營養,補給,蛋白飲,新年,促銷,健康,生活,酷澎,Coupang。（圖／品牌提供）
▲Coupang酷澎集結國內外知名品牌保健品，並用「目標分類」助顧客精準補給。

新年健康計畫啟動！Coupang 酷澎用「目標分類」助消費者精準補給
迎接新年新目標，酷澎洞察消費者「想變得更健康、更有自信」的期待，精心規劃目標分類，讓顧客能一眼找到適合的健康補給夥伴。

年輕族群以體態管理為目標，酷澎精選多款調整體質與代謝的產品，協助消費者迎接輕盈。DV 麗彤生醫雙樂纖以綠茶與日本金茶花萃取物，幫助促進代謝；船井生醫 burner倍熱極纖錠主打延長運動效益，讓燃燒卡路里事半功倍；達摩本草雙效苦瓜萃取物則有助醣類正常代謝，維持健康平衡。

在健身補給方面，隨著台灣健身市場逐年擴大，運動前後蛋白補充需求同步成長，酷澎精選口味豐富的MARS 戰神水解乳清蛋白及新品方便攜帶的保久乳；以及本土品牌義美生醫 W PROTEIN 乳清蛋白飲，並額外添加日本專利乳酸菌，提供更全面的營養。同時也為素食健身族群引進 THE VEGAN 樂維根植物性優蛋白、Mars戰神米蛋白系列展現酷澎兼顧多元飲食需求的選品策略。

而腸道健康則是多數健康目標的基礎，台塑生醫 MD Formula 醫之方舒暢益生菌，結合柿子抽出物、白腎豆萃取與鳳梨酵素三大營養素，長期名列酷澎順暢補給熱銷榜；葡萄王益菌王嚴選7種菌株，協助維持腸道菌相平衡；營養師輕食台灣 01 益生菌也深受顧客好評。
 

▲▼ 保健品,營養,補給,蛋白飲,新年,促銷,健康,生活,酷澎,Coupang。（圖／品牌提供）
▲Coupang酷澎「火箭速配」1月14日至20日推出保健與營養補給專區，打造一站式全家健康補給體驗。

同時，隨著消費者對動物福利與食材來源透明度的重視日益提升，酷澎開賣福壽實業黑錦雞滴雞精，嚴選台灣本土黑錦雞，採 18 週自然放牧飼養，並依循傳統製程萃取濃縮精華，讓顧客安心選擇更友善動物的產品來補充營養。

酷澎WOW會員每月只需59元，享「火箭速配」無門檻免運、最快隔天到貨，結合30天內無條件退貨貼心服務，隨時都能為自己與家人打下健康活力的最佳基礎。

2026年1月31日前，透過中國信託行動銀行APP完成登錄與綁定中國信託LINE官方帳號，於酷澎刷中信卡單筆滿2,500元送刷卡金150元；同時，1月份於酷澎累積消費滿4,500元，最高可拿刷卡金300元！中信LINE Pay Visa卡友再享5% LINE POINTS回饋，3月31日前回饋上限100點。以上活動名額與辦法以中國信託公告為主。

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市

