信用卡付款成功訂餐吃到0元披薩　最後卻送來了5次

▲美食外送平台foodpanda針對肯德基、必勝客推出優惠活動，輸入折扣碼可現折130元和129元，限定新用戶首購使用，吸引大批網友搶著訂餐，25日凌晨起卻有不少人陸續反應出現訂單重複、消失、被砍單或是無法搜尋到附近區域門店。（圖／資料照／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

美食外送平台foodpanda近期推出必勝客、肯德基折扣優惠活動，必勝客個人餐折價後，等於0元就能吃到免費披薩，肯德基XL餐點折價後也只要45～49元不等，吸引大批網友爭相搶著訂購，而大量訂單湧入也讓系統當機異常，有人慘被砍單，也有人不僅成功訂到餐，還爽吃了5次披薩。

Foodpanda最新優惠活動針對必勝客、肯德基分別提供129元和130元折扣碼，雖然只限定新用戶首購使用，但折價後相當划算，因此吸引大批網友加入搶訂餐，然而25日凌晨起卻陸續發生訂單消失、被砍單等各種問題，另有很多人遇到的是訂單重複的狀況。

Ptt上一位網分享提到，自己本來選用貨到付款，但都顯示付款方式錯誤，最後改用信用卡終於成功，但沒想到連同之前的訂單也通通成立，「五筆訂單都是0元成立的訂單！最後也來了五次披薩....」，另外發現也有非首購顯示限首購的部分，但訂單也成功了。

另根據《蘋果日報》，有訂餐成功的民眾表示，25日分別以4個新用戶身分登入，凌晨4時在必勝客的新北市新莊區新泰店、幸福店下單訂了4份個人餐披薩，其中3份優惠折價後0元、另一份升級芝心46元，每份個人餐還附1瓶可樂，等於最後只花了46元。該民眾原本預設中午12時拿餐，不過因為訂單爆量，實際送達時間是中午12時20分。

針對此次活動亂象，《ETtoday新聞雲》記者進一步致電詢問，foodpanda僅表示詳細狀況還在了解中，活動是否會延長不確定，將由客服處理。但據先前foodpanda回應其他平面媒體時提到，每個區狀況不一樣，不會是全台統一的關閉或無法接單，同時也指出此優惠是限制新用戶，部分消費者可能因為是舊客才無法使用。