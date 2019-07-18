騙得贓款50萬元不久就警查獲　納悶警方怎麼動作那麼快

▲屏東警分局迅速查獲兩名詐騙犯，起出贓款49萬多元，讓被害人喜出望外。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局偵查隊日前依據偵查線索得知發現有詐欺車手在轄區內活動，立即展開追查，並透過科技偵查手段掌握犯罪嫌疑人動向，憑著些微的線索，在當天下午13、14時許分別在某電子遊戲場及左營高鐵站各查獲一名同案詐騙車手，並追回贓款新臺幣49萬7千元，也在他們身上起出往返台灣南北各地高鐵票10餘張，顯示疑似犯罪足跡遍及全台，已擴大查緝。

▲▼起出贓款及高鐵車票。

據悉，這兩名車手是於當日中午在屏東縣枋寮鄉以「假綁架」方式詐騙被害人至郵局提領現金後，當面將新臺幣50萬元交付給歹徒。被害人在交付贓款後才驚覺有異，立即前往鄰近派出所報案，原以為辛苦積蓄已付諸流水，心情低落，不料報案後沒多久就接獲警方通知已抓到犯嫌、查扣贓款的消息，心情宛如洗了一場三溫暖，而騙徒對警方如此迅速將他們查獲，也感到不可思議。

屏東警分局表示，詐欺集團常利用一般人的恐懼、貪慾、同情心等人性弱點，利用各種話術使人陷於錯誤騙取財物，因此呼籲民眾平日應提高警覺，接獲不明來電或可疑電話務必先冷靜查證，可至鄰近派出所或撥打165專線詢問，切勿依照來電指示操作ATM或提領現金交付。如不幸已將金錢匯出或將財物交付歹徒，也務必盡速報案，以利警方及時攔阻歹徒提領贓款，逮獲騙徒。