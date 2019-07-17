高鐵南延撇選票考量！　林佳龍考量「百年發展」推綠色交通

▲高鐵南延議題已經吵了20多年。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／桃園機場報導

交通部長林佳龍今（17）日到桃園國際機場視察防汛及應變準備。他被問到高鐵南延時說，基礎設施是一種投資，如果沒有百年前過去的鐵道建設，就沒有今天的台灣，所以今天也要做環島的鐵道路網，有些專家或許是見樹不見林，但政府要看的是往後十年、百年發展，積極建構最環保、低碳的綠色交通。

對於外界認為高鐵南延是個政治議題，現在重提是為了選票，林佳龍說，台灣開發跟鐵道建設是一體的，從整體國土規劃的發展來看，一定要建構全國四通八達的鐵道路網，讓台鐵、高鐵、捷運及輕軌讓全島串聯，是一個政策的目標，至於路線選擇，還有高鐵及台鐵的選擇，會尊重專業評估。

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▲交通部長林佳龍視察桃園機場。（圖／記者胡順惠攝）

林佳龍表示，基礎設施是一種投資，如果沒有百年前過去的鐵道建設，就沒有今天的台灣，過去高速公路也是被批評是「富人的公路」，但今天大家受惠，所以必須做環島鐵道路網來造福子孫，台灣發展極需擴大公共投資，建設帶動內需跟就業，與其炒作泡沫經濟，不如投資基礎設施。

「如果沒有前人種樹，怎麼現在有後人乘涼？」林佳龍說，所以現在也要種樹，子孫才能乘涼，有一些專家他或許是見樹不見林，但政府要看的是十年百年發展，鐵道路網是最環保低碳的旅色交通，這也是大家期盼安全又有效率的交通。