彰化、嘉義和屏東遊蕩犬多　農委會下令地方政府加速管控

▲農委會指出，遊蕩犬近來引發公安事件頻傳。（圖／新北市動保處提供）

記者許展溢／台北報導

遊蕩犬近來引發公安事件頻傳，尤其養畜禽大縣如彰化、嘉義、屏東等，遊蕩犬數多。農委會今（18日）指出，已規劃遊蕩犬管控精進策略，各縣市政府必須提出轄內遊蕩犬群聚熱點清單，再針對熱點內全面清查執行3大重點工作，包括疏導餵養者等。預計今年8月底全國完成26個熱點控制作業，趕在秋季犬隻發情前完成絕育，避免犬群發情時躁動，衍生人犬衝突狀況。

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▲農委會盼趕在秋季犬隻發情前完成絕育，避免犬群發情時躁動，衍生人犬衝突。（圖／新北市動保處提供）

根據農委會數據顯示，自106年施行收容動物零撲殺制度後，政府捕犬數量明顯減少，105年全年捕犬40150隻，107年捕犬數減為25420隻，減少36%。農委會指出，因應制度變革，近3年規劃多項配套措施督促縣市政府執行，包括犬隻源頭管理、擴增絕育量能、嚴查飼主棄養、強化收容及認養推廣量能等，107年全國遊蕩犬數量調查結果，遊蕩犬數為146773隻，較前期104年調查128473 隻約增14%，顯示相關配套措施雖有成效但仍待強化。

▲農委會表示，各縣市執行遊蕩犬隻的管控成效不一，主要因城鄉差距。（圖／新北市動保處提供）

農委會坦言，各縣市政府執行遊蕩犬族群控制，面臨人力資源有限，因採行系統性集中資源在熱點逐區處理模式，接下來3大重點工作包括「家犬完成寵物登記、絕育與管理」、「無主犬貫徹捕捉、絕育、回置或移除問題犬」及「疏導餵養者」。

農委會也說，各縣市執行遊蕩犬隻的管控成效不一，主要因城鄉差距、當地民眾飼主責任觀念及縣市政府對動保工作重視程度而有不同，部分養畜禽大縣如彰化、嘉義、屏東等，遊蕩犬數多但縣內畜禽戶也多，防治所人力資源的調整更顯吃力。農委會表示，這類型縣市政府更需迫切採熱點控制，才能儘速改善控制犬群衍生的人犬衝突問題。

▲農委會要求各縣市政府8月底前完成26個熱點的清查及各項配套作業。（圖／新北市動保處提供）

農委會表示，各縣市政府7月1日至5日，在全國26個最高風險熱點內，訪查家戶62戶，針對有養犬者完成寵物登記18隻，絕育14隻，免絕育申報4隻；遊蕩犬642隻，完成絕育297隻，捕捉移除90隻，疏導餵食者14人次，並要求縣市政府每週提報執行成效列管追蹤，要在8月底前完成26個熱點的清查及各項配套作業。

農委會呼籲民眾養狗一定要有照護責任，放養家犬不管理、不絕育容易造成公安問題，此外對於正在餵食流浪犬的民眾，要一起正視犬群對民眾公安的影響，配合縣市政府協助捕捉、絕育、後續移置問題犬或監看犬群行為。