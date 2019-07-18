假冒「上流人士」代訂　男爽住10家飯店白吃白喝欠下20多萬

▲男子假冒建設公司高階主管，爽住飯店白吃白喝9天，沒付錢就閃人。（圖／翻攝裕元酒店臉書）

記者李忠憲／台中報導

高雄陳姓男子大玩「1人分飾2角」詐術，去年假冒建設公司高階主管向台中裕元酒店代訂自己的飯店，謊稱會代為結清，入住9天享受高級服務，事後未付9萬多元飯店費，拍拍屁股閃人。陳男隔年在新竹故技重施，騙倒8家飯店，又到台中騙林酒店。台中地檢署18日偵結，依詐欺罪嫌將他起訴。

起訴書指出，家住高雄的33歲陳姓男子疑似熟知飯店訂房業務，2018年10月28日透過電話跟台中裕元酒店謊稱自己是某建設公司黃姓協理，以要招待貴賓為由，幫自己訂了29日至11月6日共9天房間。

陳男隔日用自己的身分證入住，特別交代櫃台稱黃姓協理會支付所有費用，接著開始享受飯店提供的餐飲、洗衣、接送等服務。退房時間到，櫃台不見陳男來退房，前往查看發現人竟然已經跑了，9萬7千多元的飯店費一毛未付。

陳男食髓知味，今年3月開始，連續冒用知名公司或清交大校方人員名義，假裝先打電話向飯店替自己訂房，並說事後會過去買單，自己入住享受完了再趁機落跑。

期間，陳男知道自己的伎倆及身分已遭飯店業界傳開，3月20日再騙台中林酒店時，改稱是某遊艇公司黃姓業務副理，以「戴玉鳳」名義訂房。當晚他使用「戴玉鳳」身分證入住，並用餐洗衣等。酒店人員因接獲同業通報，隔日晚間要求陳男先付清1萬3千多元住宿費用，才願意讓他繼續住。但陳拒絕付款，酒店立刻報警處理，隨即遭法辦。

只是，陳男交保後，仍持續在新竹的飯店行騙，直到5月，新竹共有8家受騙，不當得利共12萬3千多元。

新竹地檢署7月1日依詐欺等罪嫌將他起訴，台中地檢署18日偵結，也依詐欺得利罪嫌將陳男提起公訴。

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