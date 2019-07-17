湯匙一舀「麵線浮肥滋滋紅棗」　老闆冷回11字...萬人求起底！她忍住：怕倒閉

▲原PO直呼「本尊超大隻！」（圖／翻攝臉書爆料公社二社）

網搜小組／綜合報導

史上最噁加料！一名女網友外帶一碗麵線，回家正要享用美食時，怎料湯匙翻出一隻肥滋滋小強，下秒食慾全消、頭皮發麻。誇張的是，整碗端回去店家，老闆只淡淡回應，「是喔，那我在再做一碗給妳！」讓女網友傻眼至極。

一名男網友在臉書《爆料公社二社》透露，日前學妹在台南買麵線，回家打開塑膠蓋後，準備大快朵頤，沒想到湯匙隨便一舀，竟赫見黑色異物浮出來，映入眼簾的就是「強哥（蟑螂）屍體」，嚇得她花容失色。

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仔細看畫面，可見強哥體型直逼湯杓大小，學妹不滿麵線出現超噁蛋白質，決定重回店家討公道，殊不知老闆一臉淡定回應，「是喔，那我在再做一碗給妳！」當下學妹無言以對，但敢怒不敢言，只好向原PO討教「過來的人經驗」。

原來3年前，原PO在高雄吃拉麵，享用店內飲料時，發現嘴巴有東西在動，吐出來不得了，「一隻活的蟑螂」，接著仔細看杯子，發現有2隻小強在游泳，他氣得找服務生理論，然而過了半小時，店長遲遲未現身解釋，最後選擇退費走人。

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▲網友隔著螢幕觀看也大崩潰！（圖／翻攝臉書爆料公社二社）

而原PO建議學妹公布誇張店家，但她已自認倒楣，默默直呼「不要啦，他們這間很小間，報完倒了怎辦...」大批網友看圖片後，紛紛頭皮發麻回應「那可能重做嗎！這都是一大鍋的...整鍋都該倒了吧」、「看起來是煮過了，但蟑螂不會在煮的過程中就爛掉嗎？！」、「老闆也太大方了！給這麼大一隻」、「蟑螂造型的香菇」、「這麼大隻，店家沒看到真的有點誇張，他以為油蔥酥嗎」、「幸好...牠不是沉底的」、「天啊，感覺泡在裡面很久了」、「還以為是紅棗」。

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