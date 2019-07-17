17歲少女嗑毒性愛趴中裸體亡　同歡3男裁定交保…檢方抗告

▲台南17歲少女到台中與4男開毒品性愛趴，疑似混用毒品猝死。（圖／翻攝臉書、記者陳玉攝）



記者陳玉、鄧木卿、林悅／台中-台南連線報導

台南17歲少女日前北上台中訪友，14日凌晨與4名男子前往豐原某飯店開毒品性愛趴，過程中少女疑似混用毒品猝死，4男見狀立即穿衣逃跑，直到傍晚飯店員工入房打掃，驚見少女「裸上半身、僅穿內褲」仰躺在床上僵硬不動，嚇得報警求援；台中檢警循線找到6男，其中3人遭檢警向警方聲請羈押，但法官認為證據不足予以駁回，中檢不服已提起抗告，1人則以3萬元交保、另2男為相關牽涉人，檢方也強調「正在做全面性清查調查中」。

據悉，少女11日北上到台中訪友，隨後在臉書發文「台中的朋友還有沒有人要拎我出去玩？」，底下留言有多人表示有意願，少女參加的派對也一攤接一攤；14日清晨6點多，少女疑似與2名男子同行入住飯店，約10分鐘後，再有其他2名男子進入房內，4男1女就在房內開起毒品性愛趴，而少女過程中疑似混用多種毒品猝死，其中1名男子想上前求歡，才發現少女已身亡，4男趕緊穿衣離開，一直到飯店人員傍晚5點多進房打掃，赫見少女仰躺在床上，上半身赤裸、僅著一條三角內褲，全身明顯僵硬，嚇得報警處理。

▲飯店人員驚見少女「上半身赤裸、僅著一條三角褲」仰躺床上，明顯屍僵。（圖／記者陳玉攝）

飯店人員聽見記者詢問是否知道少女往生消息，個個都面露驚訝，但對細節均表示「不清楚、不知道」，稱非住房問題一律無法回答；而該飯店地點鄰近學校、斜對角更是當地知名夜市，是相當熱鬧的地段，附近住戶也指出，事發當天傍晚有看見救護車、警車停在附近，沒想到是出了人命。

17日上午台中檢方會同法醫相驗少女遺體，越南籍的少女母親也在多名友人陪同下抵達台中殯儀館，對於媒體跟拍及詢問，生母一路閃躲、不發一語，連葬儀社人員上前討論後事細節，母親也未說話，而少女靈堂會設置在台中還是台南，葬儀社人員也拒絕回答。

對此，警方僅表示，飯店房間內部初步無發現毒品相關容器，但少女疑似有使用毒品反應，但針對詳細死因、是否有毒品反應、遭到性侵等，礙於偵查不公開，無法透露更多訊息。台中檢警循線找到6男，有2男為相關牽涉人，另4男中，何、莊、吳等3人坦承與少女發生性關係，但稱與少女性交時，對方是清醒的，而賴男則稱自己僅拍攝性交過程，沒與少女發生性關係。

▲台中檢方今上午會同法醫相驗少女遺體，少女母親（右二）面對媒體提問不發一語。（圖／民眾提供）

檢察官依涉嫌乘機性交罪、遺棄致死、兒童及少年性剝削防制條例等罪，聲請羈押何等3人，但法官認為乘機性交罪非重罪，且無證據證明遺棄致死，駁回檢方聲押，中檢不服已提起抗告，賴男則以3萬交保。

台中地檢署襄閱也說明，對於有媒體寫出房內有6男同歡，檢方沒有向任何人證實此事，如有外傳都並非事實，另對少女遺體相驗結果也不願意透露，因擔心會影響後續偵辦進度，僅強調檢方會進行全面性清查。

而台南市議員林燕祝也表示，少女母親15日已透過關係向她求助，當時少女母親說其女兒在台中「被殺死」，她嚇了一跳，馬上致電給台中承辦的偵查隊長，因少女母親是越配，單親撫養一男一女，少女是姐姐，她擔心越配中文理解力不是很好，台中警方要少女母親協助調查，可能會有溝通上的問題，她請警方協助提供「法扶」上的協助，並仔細向少女母親說明案情及少女死因，並要給少女母親報案文件，以利申請通聯紀錄。

▲台南市議員林燕祝接受少女母親陳情，協請台南市警方協助調查。橫圖。（圖／記者林悅翻攝）



林燕祝指出，16日她約少女母親見面，對方向她表示，少女「很乖」，除14歲時有些叛逆外，現在都很乖，少女是最近幾個月才到PUB打工，上周稱要到嘉義PUB打工，未攜帶行李出門，就再也沒有回家；林燕祝也看了少女的照片，她說，少女長得很漂亮清純，怎麼會變成這樣，懷疑少女遭人以毒品控制，但少女母親崩潰表示：「我女兒是不會吸毒，不可能嗑藥！」。

林燕祝認為，少女才17歲，應該是被人控制，已請少女母親調相關監視影片提交給她，她會請台南市警局協助調查，但截至目前，少女母親還沒有將「片子」交給她。但林燕祝強調，她已將少女母親陳情的相關資料，轉交給台南市警局長黃宗仁，請警方協助調查幕後是否有人用不法手段控制少女。