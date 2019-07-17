　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

17歲少女嗑毒性愛趴中裸體亡　同歡3男裁定交保…檢方抗告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南17歲少女到台中與4男開毒品性愛趴，疑似混用毒品猝死。（圖／翻攝臉書、記者陳玉攝）

▲台南17歲少女到台中與4男開毒品性愛趴，疑似混用毒品猝死。（圖／翻攝臉書、記者陳玉攝）

記者陳玉、鄧木卿、林悅／台中-台南連線報導

台南17歲少女日前北上台中訪友，14日凌晨與4名男子前往豐原某飯店開毒品性愛趴，過程中少女疑似混用毒品猝死，4男見狀立即穿衣逃跑，直到傍晚飯店員工入房打掃，驚見少女「裸上半身、僅穿內褲」仰躺在床上僵硬不動，嚇得報警求援；台中檢警循線找到6男，其中3人遭檢警向警方聲請羈押，但法官認為證據不足予以駁回，中檢不服已提起抗告，1人則以3萬元交保、另2男為相關牽涉人，檢方也強調「正在做全面性清查調查中」。

據悉，少女11日北上到台中訪友，隨後在臉書發文「台中的朋友還有沒有人要拎我出去玩？」，底下留言有多人表示有意願，少女參加的派對也一攤接一攤；14日清晨6點多，少女疑似與2名男子同行入住飯店，約10分鐘後，再有其他2名男子進入房內，4男1女就在房內開起毒品性愛趴，而少女過程中疑似混用多種毒品猝死，其中1名男子想上前求歡，才發現少女已身亡，4男趕緊穿衣離開，一直到飯店人員傍晚5點多進房打掃，赫見少女仰躺在床上，上半身赤裸、僅著一條三角內褲，全身明顯僵硬，嚇得報警處理。

▲▼台南,少女,陳屍,吸毒,摩鐵。（圖／記者陳玉攝）

▲飯店人員驚見少女「上半身赤裸、僅著一條三角褲」仰躺床上，明顯屍僵。（圖／記者陳玉攝）

飯店人員聽見記者詢問是否知道少女往生消息，個個都面露驚訝，但對細節均表示「不清楚、不知道」，稱非住房問題一律無法回答；而該飯店地點鄰近學校、斜對角更是當地知名夜市，是相當熱鬧的地段，附近住戶也指出，事發當天傍晚有看見救護車、警車停在附近，沒想到是出了人命。

17日上午台中檢方會同法醫相驗少女遺體，越南籍的少女母親也在多名友人陪同下抵達台中殯儀館，對於媒體跟拍及詢問，生母一路閃躲、不發一語，連葬儀社人員上前討論後事細節，母親也未說話，而少女靈堂會設置在台中還是台南，葬儀社人員也拒絕回答。

對此，警方僅表示，飯店房間內部初步無發現毒品相關容器，但少女疑似有使用毒品反應，但針對詳細死因、是否有毒品反應、遭到性侵等，礙於偵查不公開，無法透露更多訊息。台中檢警循線找到6男，有2男為相關牽涉人，另4男中，何、莊、吳等3人坦承與少女發生性關係，但稱與少女性交時，對方是清醒的，而賴男則稱自己僅拍攝性交過程，沒與少女發生性關係。

▲少女母親在殯儀館不發一語。（圖／民眾提供）

▲台中檢方今上午會同法醫相驗少女遺體，少女母親（右二）面對媒體提問不發一語。（圖／民眾提供）

檢察官依涉嫌乘機性交罪、遺棄致死、兒童及少年性剝削防制條例等罪，聲請羈押何等3人，但法官認為乘機性交罪非重罪，且無證據證明遺棄致死，駁回檢方聲押，中檢不服已提起抗告，賴男則以3萬交保。

台中地檢署襄閱也說明，對於有媒體寫出房內有6男同歡，檢方沒有向任何人證實此事，如有外傳都並非事實，另對少女遺體相驗結果也不願意透露，因擔心會影響後續偵辦進度，僅強調檢方會進行全面性清查。

而台南市議員林燕祝也表示，少女母親15日已透過關係向她求助，當時少女母親說其女兒在台中「被殺死」，她嚇了一跳，馬上致電給台中承辦的偵查隊長，因少女母親是越配，單親撫養一男一女，少女是姐姐，她擔心越配中文理解力不是很好，台中警方要少女母親協助調查，可能會有溝通上的問題，她請警方協助提供「法扶」上的協助，並仔細向少女母親說明案情及少女死因，並要給少女母親報案文件，以利申請通聯紀錄。

▲台南市議員林燕祝接受少女母親陳情，協請台南市警方協助調查。橫圖。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員林燕祝接受少女母親陳情，協請台南市警方協助調查。橫圖。（圖／記者林悅翻攝）

林燕祝指出，16日她約少女母親見面，對方向她表示，少女「很乖」，除14歲時有些叛逆外，現在都很乖，少女是最近幾個月才到PUB打工，上周稱要到嘉義PUB打工，未攜帶行李出門，就再也沒有回家；林燕祝也看了少女的照片，她說，少女長得很漂亮清純，怎麼會變成這樣，懷疑少女遭人以毒品控制，但少女母親崩潰表示：「我女兒是不會吸毒，不可能嗑藥！」。

林燕祝認為，少女才17歲，應該是被人控制，已請少女母親調相關監視影片提交給她，她會請台南市警局協助調查，但截至目前，少女母親還沒有將「片子」交給她。但林燕祝強調，她已將少女母親陳情的相關資料，轉交給台南市警局長黃宗仁，請警方協助調查幕後是否有人用不法手段控制少女。

ET快訊
快訊／全台停班課一覽表　北北基、高雄、台中明「正常上班上課」
輕颱丹娜絲「路徑往東」　台南搶先宣布明天正常上班課
子瑜機場畫淡妝美炸！　驗票員近距離看呆「真實反應」網笑了
北北基最晚10點前宣布是否停班停課！　林右昌：丹娜絲影響超過

關鍵字：台中,台南,少女,暴斃,飯店

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市海巡署旁鐵皮屋冒火　海巡署本部開放消防車入內搶救

因賄選判3年2月　宜蘭縣議員林騰煌再被判當選無效

快訊／北市鬧區民宅竄火煙　整條街煙霧迷漫...搶救ing

17歲少女嗑毒性愛趴中裸體亡　同歡3男裁定交保…檢方抗告

正妹坐遠遠不敬酒遭威士忌瓶砸頭　閨蜜護駕被壓在沙發上揍

台南載水果小貨車與廂型車撞　8人輕重傷送醫

投訴台鐵列車長態度惡劣　大學生被警察找上門...怒控個資外洩

17歲女疑參加毒趴暴斃　飯店人員驚「裸身、穿內褲」仰躺已屍僵

他「小貨車載重449.5公斤」海豚肉想回南部　海巡即時攔截

女持利剪砍人還狂笑！　被害女背部鮮血直流躲咖啡店

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

IU《德魯納》超高傲老闆娘　超愛TV美食..呂珍九不跟就得死XD

快訊／北市海巡署旁鐵皮屋冒火　海巡署本部開放消防車入內搶救

因賄選判3年2月　宜蘭縣議員林騰煌再被判當選無效

快訊／北市鬧區民宅竄火煙　整條街煙霧迷漫...搶救ing

17歲少女嗑毒性愛趴中裸體亡　同歡3男裁定交保…檢方抗告

正妹坐遠遠不敬酒遭威士忌瓶砸頭　閨蜜護駕被壓在沙發上揍

台南載水果小貨車與廂型車撞　8人輕重傷送醫

投訴台鐵列車長態度惡劣　大學生被警察找上門...怒控個資外洩

17歲女疑參加毒趴暴斃　飯店人員驚「裸身、穿內褲」仰躺已屍僵

他「小貨車載重449.5公斤」海豚肉想回南部　海巡即時攔截

女持利剪砍人還狂笑！　被害女背部鮮血直流躲咖啡店

中職／蘇緯達減重更敏捷　目標提升得點圈打擊率

裝藝術玻璃回家就像進入美術館！　高質感建材全公開

林飛帆被拉攏？　施正鋒：鳳還巢！學生時代早與民進黨相好

中職／當過班華德隊友　亞力克：變化球控制好

輕颱丹娜絲颱風到來　嘉市清淤抽水機放沙包嚴陣以待

楊冪超短褲轉身洩「蜜桃臀」　低頭搭飛機…罕見舉動粉絲嗨炸了！

危險！桃市府高樓外牆磁磚掉落　洽公不要走後門

「裸男街上亂跑！」民眾驚慌報警　下一秒警察竟要黃明志做這件事

快訊／全台停班停課一覽表！北北基台中高雄18日「正常上班上課」

支應台商越南設廠　一銀、北富銀主辦仲琦科技22億聯貸案

社會熱門新聞

17歲猝死少女起底　生母崩潰：..

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲..

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　..

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…..

倒車撞死1歲金孫　阿公抱進診所..

阿尼基腰酸背痛　他驚呼：背後趴..

吃屎哥騎上國道被攔！警一句話網..

史上最狂殺人情侶　弒母凶器還拿..

大戰13歲女友5次　大一男自首..

即／傳訊息交接未完成任務！　台..

少女毒趴暴斃4男跑光　僅穿內褲..

人妻與日男聊色！老公怒告　她辯..

快訊／台65黃牌騎士「趴地」慘..

阿嬤超渡2嬰靈　全因乩童不讓她..

更多熱門

相關新聞

烈日騎車溜狗　網怒：要不這樣溜你

台中有民眾騎車行經東區大智路，驚見前方機車的女乘客手持愛的小手，朝一旁的黑棕色狗狗指揮，貌似在遛狗，民眾要車主停止這樣的行為，未料對方竟說「這樣跑它才會吃飯」，讓民眾怒而PO文大罵「要不要這樣遛你！」；警方表示，目前以車追人將會找飼主了解，而該行為可依《道交條例》及《動保法》開罰。

台南七股區車禍8人輕重傷送醫

湯匙一舀…麵線浮紅棗！萬人崩潰

少女毒趴暴斃4男跑光　僅穿內褲仰躺已屍僵

林燕祝：少女疑遭毒品控制報警查辦

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

咪妃分手九妹後爆氣：談戀愛談成這樣太可悲！

全台18日停班停課懶人包

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲釋

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

即／新北：明天上午正常上班上課

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面