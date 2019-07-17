我可能不會救你！「自備塔位+別做蠢事」海委會PO文被罵爆…急修文道歉

▲「我可能不會救你」口號，掀起網友論戰！（圖／翻攝自海洋委員會粉專）

網搜小組／綜合報導

輕颱丹娜絲步步逼近，氣象局預估，暴風圈會在明（18）日上半天觸陸，行政院也罕見發出警示「備妥3日份糧食！」就怕有民眾不顧自身安危到海邊觀浪，海洋委員會也別出心裁，改編偶像劇戲名，嘲諷大浪來襲「我可能不會救你」，由於用詞過於激烈，掀起運動玩家撻伐。

今日上午11點30分，氣象局已發布丹娜絲颱風陸警，台東、屏東與恆春半島納入首波警戒區，預計明後兩天是颱風影響最明顯時候。對此，海洋委員會特地自製圖文警告「我可能不會救你，今晚隆重上映」，向全台民眾喊話「丹娜絲颱風海上颱風警報發布後，請勿到海邊做一些挑戰生命極限的蠢事，例如海邊觀浪、泛舟或衝浪...等！」

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▲「請自備塔位」標語，也讓網友們看傻！（圖／翻攝自海洋委員會粉專）

頗有嘲諷意味的PO文一出，掀起極限運動玩家怒了，痛批「我們絕不玩命、不違法、不為難任何公家單位，國家機關怎會有此歧視發文」；衝浪界也氣得砲轟，「對於任何衝浪&水上運動都必須得到尊重。挑戰生命極限是否是蠢事？賽車、極地馬拉松、潛水、所有極限運動是否是蠢事，這是個人主觀的事，政府機關不應該公而大批網友也開批評諷刺。」

事後，海委會緊急修改內文，將「例如海邊觀浪、泛舟或衝浪...等」改為「例如海邊觀浪、煮火鍋、看夕陽...等」盼能平息眾怒，而小編也在留言串道歉，「大家不好意思，我們是說"颱風警報發布後"絕對沒有對水上運動的朋友不敬喔!謝謝大家海量分享，總之，風大雨大不要靠近海邊就對了！」

▲小編更正內文跟致歉！（圖／翻攝自海洋委員會粉專）

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