17歲女疑參加毒趴暴斃　飯店人員驚「裸身、穿內褲」仰躺已屍僵

▲台南17歲少女到台中與4男開毒品性愛趴，疑似混用毒品猝死。（圖／翻攝臉書、記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

台南17歲少女北上台中訪友，14日凌晨與4名男子前往豐原某飯店開毒品性愛趴，少女疑似混用毒品猝死，4男見狀嚇得逃散，直到傍晚5點多飯店員工前往入房打掃，見到少女上半身赤裸、僅著一條內褲，仰躺在床上僵硬不動，立即報警處理；台中檢警循線找回4男，其中3人遭檢警向法院聲請羈押，但法官認為證據不足予以駁回，中檢不服已提起抗告，另1人則以3萬元交保。

《ETtoday新聞雲》記者重回該飯店查訪，工作人員聽到少女在房內往生消息，紛紛感到驚訝，但對記者進一步詢問表示「不知道、不清楚」，非住房問題一律都無法回應；但該飯店地點鄰近學校、夜市，為熱鬧地段，附近住戶指出，14日傍晚有看到救護車、警車停在附近，沒想到是出了人命。

▲飯店人員驚見少女「上半身赤裸、僅著一條三角褲」仰躺床上，明顯屍僵。（圖／記者陳玉攝）

據悉，14日清晨6點多，少女疑似與2名男子同行入住飯店，約10分鐘後，再有其他2名男子進入房內，而這4名男子在當天中午就陸續離開；一直到飯店人員傍晚5點多，進入房內打掃時，赫見少女仰躺在床上，上半身赤裸、僅著一條三角內褲，全身明顯僵硬，嚇得報警處理。

對此，警方僅表示，飯店房間內部初步無發現毒品相關容器，但少女疑似有使用毒品反應，17日上午檢方已會同法醫相驗，但針對詳細死因、是否有毒品反應、遭到性侵等，檢方表示，因該案仍在調查中，礙於偵查不公開，無法透露更多訊息。

▲台中檢方今上午會同法醫相驗少女遺體，少女母親（右二）面對媒體提問不發一語。（圖／民眾提供）

檢方表示，循線查獲4男，其中何、莊、吳表示有與少女發生性關係，但都稱與少女性交時，對方是清醒的，另名賴男稱自己僅拍攝性交過程，沒跟少女發生性關係。

檢察官依涉嫌乘機性交罪、遺棄致死、兒童及少年性剝削防制條例等罪，聲請羈押何等3人，但法官認為乘機性交罪非重罪，且無證據證明遺棄致死，駁回檢方聲押，中檢不服已提起抗告。另名賴男則以3萬交保。

而據該飯店線上訂房網址可見，飯店價格親民、房型多樣，有歐式、法式及和式等風格，設有雙人、三人及四人床位可選擇，有網友也在住房網站上評論「品質良好、服務親切」、「環境舒適、適合親子入住」等評語。

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