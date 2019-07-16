兒子冰箱找點心...嫌棄：布丁好難吃　爸疑惑「明明沒買」一看秒暈

▲兒子錯把豬油當成布丁了啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

講到「豬油」，許多人腦中立馬會浮現小時候的味道，只要有豬油加醬油，就可以把好幾碗白飯吃得很香。一名男網友就把豬油存放在冰箱裡，沒想到竟被貪吃的兒子誤當成甜甜的「布丁」，吃了一口後秒嫌棄「好難吃」，天兵行徑讓眾人都笑噴了。

一名男網友在臉書「爆廢公社」發文分享兒子的趣事，他表示兒子今日下課回家後，就急著去翻冰箱找點心吃。但是過了不久後，兒子卻失望地跑出來跟他說「布丁好難吃。」

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原PO聽完後很納悶，疑惑「我就沒有買布丁啊！哪來的布丁？」隨後他也打開冰箱查看，沒想到一看到眼前的景象都傻了，原來兒子口中的「布丁」其實是白色的固體豬油，兒子還吃了一口就嫌棄丟著，笑翻網友。

貼文一出，網友們紛紛表示「好肥啊」、「我要把我的豬油藏起來了」、「很油的布丁」、「是豆花啦」、「以為是奶酪」。其他網友也曝光自己小時候做過一模一樣的蠢事，「我小時候也做過一樣的事，吃了一口後立馬吐了」、「小時候也以為這是冰挖一口來吃，超噁心的味道」、「老媽都會在冰箱冰一個白鐵水壺，裝著自家煮的紅茶。有天我回家時太渴了，就直接拿出還微溫的水壺，對著壺嘴就喝了一大口...微溫的豬油原來就是那種味道啊」。

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