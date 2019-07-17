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波士頓龍蝦麵線「新品上架照」歪樓！老闆娘一彎腰…壞壞視角全曝光

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▲新鮮直送的波士頓龍蝦麵線新品上架。（圖／王國華提供）

▲新鮮直送的波士頓龍蝦麵線新品上架。（圖／王國華提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一家麵線店老闆為推出新產品「波士頓龍蝦麵線」，欲拍照上架卻說一直抓不好角度，同時「不小心」將老闆娘的好胸也一併入鏡，照片PO上臉書後，立即引來500多位網友按讚，並留言「其實角度對了」、「我不想吃龍蝦」、「好大的龍蝦，好胸」、「新產品是賣胸的」、「難拍，這一定是龍蝦的問題」、「要對準波龍還是波隆？」

▲同時「不小心」將老闆娘的好胸也一併入鏡。（圖／王國華提供）

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▲同時「不小心」將老闆娘的好胸也一併入鏡。（圖／王國華提供）

桃園市中壢區一家湯包麵線店老闆為推出新鮮直送、1碗399元的「波士頓龍蝦麵線」，拍照PO網宣傳，並寫下「剛剛要拍新產品，但怪了…我一直抓不好角度」，將一旁拍照老婆連同龍蝦麵線一起入鏡，邪惡的角度將老婆完美的上圍展露出來，網友紛紛按讚認為放這張照片，生意一定會爆，夠巨就足以聚人心。

▲▼網友也將原來照片模糊甚至直接裁切麵線留下好胸。（圖／王國華提供）

▲▼網友也將原來照片模糊甚至直接裁切麵線留下好胸。（圖／王國華提供）

▲▼網友也將原來照片模糊甚至直接裁切麵線留下好胸。（圖／王國華提供）

網友留言「其實角度對了」、「好大的龍蝦，好胸」、「中午天氣看到照片流鼻血」、「有奶就讚」、「哪有龍蝦」、「稍微拉高點就差不多了，那麼大碗的波龍原本就不好拍！」更有網友直接修圖把照片主題放在老闆娘的長輩上。

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關鍵字：波士頓龍蝦,麵線,新品,上架,好胸,角度,歪樓

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