館長又有人要單挑！「花式籃球達人」小夫約戰：刺青打球超霸氣

▲花式籃球達人Master小夫，喊話館長單挑。（圖／取自飆捍臉書／花式街頭籃球之王【小夫】Master Jeng 鄭瑋夫 King of streetball臉書）



記者林彥臣／綜合報導

現在不論是台灣還是大陸，想要跟館長單挑的名單已經排得落落長，現在又有新的對手喊話要約戰館長單挑，只不過這次的挑戰者不是格鬥家，而是花式籃球達人Master小夫。

挑戰者Master小夫是台灣知名的花式籃球達人，所以單挑的內容當然也不是格鬥而是打籃球。小夫在影片中表示，最近最熱門的時事，就是很多人找館長單挑格鬥，「看得我真是熱血沸騰，害我也想要找館長來單挑一場」。

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▲小夫也在影片中自嘲，如果跟館長單挑格鬥只受重傷算是慶幸了。（圖／翻攝自Master Jeng小夫youtube）



小夫接著說，「但是我這種身材這種技術找館長單挑格鬥的話，恐怕打完一場我就不能打籃球了……應該是說打完這場受重傷不能打球，還算是慶幸了，基本上應該是打完這場就可以直接去投胎了，完全不可能走出這個擂台，所以我想要找館長單挑，是想要單挑籃球」。

小夫分析，像館長這種身材，只要低位打進去，就很難守了，然後館長這個外型，身上的刺青，打籃球一定非常帥，非常霸氣，「我相信不只是我，你們應該也想看他打籃球，所以我很想拍一個我跟館長單挑籃球的影片」。

不過小夫也說，自己不是什麼名人，要約到他單挑好像也有點難度，唯一有可能跟他單挑的方式，剛好館長在打籃球，然後在球場遇到他，所以想要請所有的粉絲幫一個忙，如果有誰看到館長常在哪個球場打籃球，再私訊通知他，他會常常去那個守著那個球場練球，看會不會遇到館長。

據了解，館長除了熱愛格鬥之外，學生時代也很熱愛打籃球，在打籃球方面也具備一定的底子，館長身高180公分，體重115公斤，對身高173公分的Master小夫，在體型上佔了不少上風，但是Master小夫則是擁有技術層面的優勢，如果雙方真的單挑籃球，誰勝誰負還很難預測。

據了解，以各種形式喊話要單挑館長，而真正付諸實現的，目前僅有蔡阿嘎、孫安佐、健人蓋伊。