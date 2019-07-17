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辦信用卡！她爽領行李箱…一看外殼「2條帶+4輪」超透光　網笑噴：自帶X光

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲女網友看到朋友拿到的行李箱，忍不住笑噴。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

現在辦信用卡，許多家銀行都有相當實用的贈品。有民眾辦了一張信用卡，銀行送了一個行李箱，但看到本尊之後，忍不住拍照PO文，傻眼笑喊「內衣褲要收好餒！」貼文被一名女網友截圖貼到臉書社團，「我看我同學PO這張照片我快笑死。」看到照片後，其他人也紛紛留言，「過海關會超順」、「自帶X光功能。」

這位女網友將貼文轉PO至臉書《爆廢公社公開版》，只見最原始貼文中，原PO寫著「XX信用卡送的……」並附上3個驚恐臉的圖案，接著則是「內衣褲要收好餒」，最後是3個笑到哭的表情符號。仔細看看照片，只見這一咖行李箱外殼完全是透明的，裡面的固定帶清晰可見，行李箱底下的4個輪子也一覽無遺，難怪讓原PO又驚恐又笑哭。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲這咖行李箱也太赤裸了吧！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

轉貼的女網友則是在文中表示，「我看我同學PO這張照片我快笑死……我建議她：『黑色垃圾袋裝一裝行李通通丟進去就好』。」她也忍不住給這個行李箱一個封號，「哈哈哈！國王的新衣for行李箱版。」

看到照片後，其他人忍不住笑噴，「不用入X光機....直接通關」、「被人看透透ㄌ」、「哪一家信用卡？透明控想要」、「這個海關應該會很樂」、「好赤裸」、「一定放一件超大件阿嬤內褲……我看誰還要偷裡面的東西」、「這個過海關應該很方便」、「不知道海關會不會退你X光費」、「太透了……有沒有馬賽克版的。」

有網友則是分享這個行李箱可以怎麼用，「可以買自己喜歡的行李箱防水罩整個包起來」、「不錯ㄟ，可以畫自己喜歡的圖，或者貼貼紙」、「裝小孩的物品超適合的啦」、「這個我可以耶！因為裡面都用收納袋分裝沒什麼關係」、「有專門裝飾的布呀，先放下去以後再放衣物，可以一直換圖案很爽耶！」

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關鍵字：信用卡,贈品,行李箱,爆廢公社公開版

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