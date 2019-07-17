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東森自然美SPA進駐台中　「專櫃+一站式服務」讓臉都young了

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▲▼東森自然美進駐豐原太平洋。（圖／記者陳玉攝）

▲豐原太平洋百貨董事長連錦（中）、東森自然美執行董事宋湘嵐（右）、營運總監鄭珍珍（左）16日一同為東森自然美SPA中心開幕剪綵。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

中台灣首家百貨SPA店！秉持「自然就是美」的東森自然美，16日進駐台中豐原太平洋百貨4樓，結合保養品專櫃、美容SPA中心的複合式經營，提供女性消費者鳥人在血拼之餘，也能享受肌膚檢測、臉部護理等一站式服務；東森自然美執行董事宋湘嵐表示，自然美產品都是自己親身體驗才敢大力推薦，直指「至少年輕5歲、臉都young起來了」，相信女性顧客絕對會一試成主顧。

東森自然美在海內外擁有超過1200家加盟店數，而在中台灣，東森合併自然美後第一家有保養品專櫃、美容SPA中心的店面就設在豐原太平洋百貨，16日由豐原太平洋百貨董事長連錦、東森自然美執行董事宋湘嵐、營運總監鄭珍珍共同剪綵開幕。

▲東森自然美,豐原太平洋百貨。（圖／記者陳玉攝）

▲▼東森自然美結合「專櫃+美容SPA」一站式服務，讓女性顧客感受更精緻的保養體驗。

▲▼東森自然美進駐豐原太平洋。（圖／記者陳玉攝）

宋湘嵐表示，會選擇進駐豐原，是因豐原鄰近一帶有850萬名東森購物的會員，其中有7成為女性，若透過O2O（Online To Offline，線上到線下）的方式直接做導客，讓顧客直接感受SPA的尊榮環境，加上百貨停車方便，顧客可以逛街吃飯，順便來愛護自己。

宋湘嵐指出，自然美立足台灣48年，被眾多女性認同，尤其是熟齡婦女，東森入主自然美後發現其研發中心非常厲害，是最早在台灣本土品牌用植物幹細胞做保養品，可說是台灣之光，在產品成分精純度來說，是專門為亞洲女性皮膚量身打造，像台中氣溫又濕又熱，有很多肌膚上的問題是歐美品牌無法解決，但只要體驗過自然美產品就會「回不去了」。

▲▼東森自然美進駐豐原太平洋。（圖／記者陳玉攝）

▲宋湘嵐表示，有親身體驗才敢推薦給別人，保證女性用了東森自然美產品就會「回不去了」。

宋湘嵐說，自己體驗過許多自然美相關課程，像是最有名的「NB-1臉部護理」，而現在最熱門的是「標靶水光課程」，透過儀器以快速高壓的方式將精華液導入到肌膚底層，達到深層去角質、減緩發炎及痘痘等問題，更直指東森集團總裁王令麟也親身體驗，「至少年輕了5歲、臉真的好young」，像現在很多人想做醫美又害怕動刀動針，就可以選擇這個課程。

為慶祝「東森自然美」豐原太平洋美容SPA中心開幕，推出「NB-1臉部護理課程60分鐘」，限定價899元；另有「NB-1臉部護理課程90分鐘」，單堂1099元、兩堂限定價1999元，再贈NB-1晶鑽肽彈力撫紋緊膚露30m，消費任10堂臉部課程贈NB-1精華露95ml及臉部局部課程共2堂。

▲▼東森自然美進駐豐原太平洋。（圖／記者陳玉攝）

▲豐原太平洋百貨4樓SPA中心共有5間房間，其中一間為雙人房，提供給姐妹淘、夫妻一同來享受臉部護理。

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關鍵字：台中,東森自然美,SPA,自然美,宋湘嵐

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