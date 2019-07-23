17歲少女嗑毒亡…同歡3男竟交保　台中高分院裁定撤銷

▲台南17歲少女到台中與4男開毒品性愛趴，疑似混用毒品猝死。（圖／翻攝臉書、記者陳玉攝）



記者陳玉／台中報導

台南17歲少女日前北上台中訪友，卻與4男前往豐原某飯店開毒品性愛趴，過程中疑似混用毒品猝死，4男見狀逃跑，直到飯店員工入房打掃，才驚見少女仰躺在床上明顯死亡；台中檢警循線找到6男，其中3男遭檢方聲請羈押，但法官認為證據不足駁回，中檢不服提起抗告，23日合議庭審理，認為3男離開飯店時明知少女昏迷，卻無通知其家屬獲告知飯店，加上事後3男對於犯案細節的供述皆有不同之處，認為原審裁定未注意及此，認為檢方抗告有理，原裁定撤銷，發回台中地院更為適法之裁定。

台中高分院表示，針對何男、莊男、吳男等3人遺棄致死案件，今日合議庭審理結果，認為少女遭何、莊帶入飯店走到時，應是處於深度昏迷、無自救能力狀態，但被告3人卻稱少女只是昏睡狀態，在他們陸續離開飯店時，並無一人通知少女家屬獲告知飯店櫃檯人員，任由少女獨留房內，能否謂被告等人無遺棄之犯意？

另外，何等人就犯案細節的供述，彼此間亦有不同之處，但少女死因還需待解剖鑑定報告出爐，為確保刑事偵查、審判程序之進行及完成，並保全證據不致遭滅失、偽造、勾串，則何等3人是否確無湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，而無羈押必要，亦有再調查審酌之餘地。

台中高分院指出，原審裁定未注意及此，致有上開瑕疵存在。檢方提起抗告，指摘原裁定不當，為有理由，應將原裁定撤銷，發回原審法院更為適法之裁定。