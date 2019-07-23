按摩師性侵女客害輕生　他辯：看到洞不只放進手指還放進感情

▲台中一名按摩師撫摸女客私處並用手指性侵她。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃苑瑜／台中報導

台中康姓按摩師幫一名女子按摩時，趁機觸摸其私處還用手指性侵，事後辯稱「看到洞就進去啊」、「她有呻吟，以為她會舒服」。女子因承受不了壓力燒炭輕生，所幸及時被發現搶救後沒發生憾事；而康男竟還傳訊息「我只是對妳放了感情」。經台中地院審理，依強制性交罪判康男3年10月徒刑。

判決指出，康男在2017年6月26日凌晨2時許，對來到店裡欲進行全身按摩的女子性侵。他先是要求對方將日式浴袍前後反穿、趴在按摩床上，再要她將內衣脫掉，開始按壓背部；而後又以「按摩臀部、大小腿」為由，將她的短褲和內褲都脫去，趁著推拿女子的腿和臀部時，觸摸其私處用手指性侵得逞。

女子嚇到不知所措，坐上表姐的車離開按摩館後就不發一語的默默流淚，在表姐的詢問下才把實情全說出來並報警處理。康男在警詢時坦承處摸女子私處，卻否認用手指性侵，而後才改口「厚～有可能是在摸的當中，剛好有進去啦」、「手指就，有洞嘛，看到洞就進去啊，並沒有整個插進去」等語，還用手勢比劃如何以中指插入女子私處。

台中地院審理，女子因身心受創，罹患重度憂鬱症，還燒炭輕生所幸獲救；而康男還於2019年6月28日凌晨4時許傳LINE向她道歉，「我只是對妳放了感情，不受控制的用錯方式為妳做服務，忘記妳要的是什麼樣的按摩，是我很對不起」、「我會保證以後不再做出那種按法，我其實只是想太多自作多情」、「我可以自己出錢給妳重新認真正常的服務完1次。」

台中地院認為，康男未經同意就對女子性侵，而事後傳訊向女子道歉顯然自知觸法、想求原諒，但是犯後又狡辯且未與被害人達成和解，因此依強制性交罪判處他3年10個月徒刑。可上訴。

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