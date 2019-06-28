媒體界女強人美到出水！ETtoday執董邱佩琳　凍齡秘訣不藏私

▲ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳在媒體業界更是數一數二知名的美麗幹練女強人。（圖／東森自然美提供，下同）

消費中心／綜合報導

近期《我們與惡的距離》一劇中由女演員賈靜雯飾演的新聞總監宋喬安，因為高顏值與精明幹練形象引起網路熱烈討論話題，許多網民因此在網路上討論起新聞業著名的高顏值幹練美女名單，而ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳在媒體業界更是數一數二知名的美麗幹練女強人。

▲邱佩琳不只是美麗幹練女強人，在藝術方面也極有天分。

邱佩琳除了在媒體圈能力優秀卓越受到公認肯定，近期更師承章德民大師學習油畫，五月份時以學畫僅一年的資歷與同門師兄姊開畫展，繪畫天份轟動台灣藝術圈，而日前她以長期愛用者身份，為東森自然美拍攝系列形象照與證言影片，大方分享她的凍齡私房秘密。

東森自然美執行長林燕玲表示：「東森自然美感到非常榮幸，邀請到邱佩琳執行董事來拍攝東森自然美品牌的證言影片，她是一位多才多藝且深具優雅魅力的現代女性，東森自然美相信她完美無瑕的肌膚狀態就是自然美最有力的例證，而以她溫柔親切的形象，相信能更貼近地與廣大女性分享自己的護膚心得。」

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為了能忠實呈現出邱佩琳的特質，東森自然美團隊特別協調請到曾在美國知名電視台擔任資深高層的媒體人George Bayer和Tom Horn擔任此片的總導演與總監製。

談起拍攝過程，總導演George Bayer表示：「我們歷時半年準備，看過數十支佩琳受訪的影片和上百張的照片，事實上，她本身的特質就相當符合自然美的精神，你在她身上絲毫看不出任何時光的痕跡，她維持良好的飲食和運動習慣，同時全心信任東森自然美獨創的自然美容術，我相信她是很多年輕女性的典範，同時據我了解。她持續不斷地學習知識和涉獵藝術，是我拍攝過最值得被稱為內外兼修的女性之一。」

▲這次拍攝特別情商林莉大師給予建議，透過白色晚禮服呈現邱佩琳好膚質與高雅氣質。

而總監製Tom Horn則說：「本次拍攝友情邀請到了台灣最知名的造型大師林莉為邱佩琳給予服裝、妝容及髮型建議，我們非常驚豔林莉大師的品味，特別是白色晚禮服的呈現，充份襯脫了佩琳晶瑩剔透的膚質和高雅自信的氣質，由佩琳來擔任東森自然美的證言人是個相當完美的決定。」

邱佩琳本人也表示：「很高興也很榮幸拍攝東森自然美的證言影片，我認為對於工作上的認真和堅持，與東森自然美精修細養的精神是一致的，肌膚是女性最大的自信來源，平時自己肌膚的問題，我都交給肌膚調理專家—東森自然美。」

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本次發表的官方證言影片中，邱佩琳執行董事特別推薦東森自然美的頂級「標靶水光活膚課程」。是一種非侵入性、非醫美、同時不含致敏成份的專業護膚課程。「東森自然美頂級標靶水光活膚課程」以超音速水光美容儀器以每秒800公里的時速，用快速高壓眞空混合霧化的方式，洗淨臉部細胞間的縫隙，讓肌膚表層角質及髒污自然流出，再直接將以哈佛NBSCT基因解碼專利技術製成的標靶水光系列精萃液打入皮膚基底層。搭配後續客製化保養品及後續面膜護理。

邱佩琳分享，做完標靶水光課程體驗後，不只臉部的粗糙或細紋，都立刻不見，只需要短暫的90分鐘，就讓肌膚充滿水潤光澤，而且讓她明白，原來素顏也能這麼樣的美麗。

▼ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳親自體驗東森自然美「頂級標靶水光活膚課程」。